Quicksand stasera su Rai 4: trama, cast e durata del thriller

Tensione e sopravvivenza stasera su Rai 4 con il thriller claustrofobico Quicksand: trama completa, cast con Carolina Gaitán e Allan Hawco, curiosità sul film e durata della visione.

Quicksand va in onda stasera, domenica 20 settembre, alle 21.20 su Rai 4. Il film, diretto dal colombiano Andrés Beltrán, è un thriller di sopravvivenza del 2023 della durata di circa 86 minuti, con Carolina Gaitán, Allan Hawco e Sebastián Eslava tra i protagonisti. Al centro della storia c'è una coppia americana sull'orlo del divorzio che, durante un viaggio di lavoro in Colombia, si ritrova coinvolta in un'escursione destinata a trasformarsi in una drammatica lotta per la sopravvivenza.

Quicksand, la trama del film

Josh e Sofia sono marito e moglie, ma il loro rapporto è ormai arrivato a un punto di rottura. I due si recano in Colombia per un impegno professionale e, nonostante le tensioni personali, decidono di concedersi un'escursione nella foresta pluviale. Quello che dovrebbe essere un momento lontano dai problemi quotidiani prende però una piega drammatica quando, durante il percorso, una tempesta e le difficili condizioni del territorio li portano a rimanere intrappolati nelle sabbie mobili.

La situazione diventa rapidamente un'autentica prova di resistenza: impossibilitati a muoversi, Josh e Sofia devono fare i conti non soltanto con il fango e con l'ambiente ostile della giungla, ma anche con altri pericoli, tra cui un serpente. La sopravvivenza li costringe così a mettere da parte, almeno temporaneamente, rancori e incomprensioni e a collaborare per trovare una via d'uscita. La trappola naturale diventa quindi anche il terreno sul quale si misura il rapporto tra i due protagonisti.

Carolina Gaitán nel ruolo di Sofia e Allan Hawco nel ruolo di Josh

Cast, regia e durata

A interpretare Sofia è Carolina Gaitán, attrice e cantante colombiana conosciuta anche dal pubblico internazionale per il ruolo di Pepa Madrigal nel film d'animazione Encanto. Al suo fianco nei panni di Josh c'è l'attore canadese Allan Hawco (Republic of Doyle), mentre Sebastián Eslava interpreta Marcos. Nel cast figurano inoltre Andrés Castañeda, Juan Camilo Pérez, Juan Manuel Combariza e Allison Castrillón.

La regia è firmata da Andrés Beltrán, cineasta colombiano, mentre la sceneggiatura è di Matt Pitts. Quicksand è un film in lingua inglese realizzato in Colombia e prodotto con il coinvolgimento di diverse società, tra cui Two Twenty Two Pictures, Dawn's Light, Elemental Stories e Sangre Films.

Il film andrà in onda stasera, 4 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Quicksand ha una durata di circa 98 minuti e si concluderà intorno alle 22:50, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con il film 127 ore.