La Promessa anticipazioni della trama di stasera 20 settembre: Curro confessa tutto a Manuel

Curro rompe il silenzio e rivela a Manuel il piano di Don Lorenzo, mentre Angela affronta il trauma del sequestro e trova in Martina una confidente pronta a sostenerla.

La Promessa torna stasera 20 settembre con un episodio in cui Curro decide di rompere il silenzio e raccontare a Manuel la verità sul piano di Don Lorenzo. Intanto Angela affronta le conseguenze del sequestro e trova in Martina una preziosa alleata.

La Promessa anticipazioni: Curro confessa tutto a Manuel

Nelle anticipazioni de La Promessa dell'episodio in onda stasera 20 settembre, Curro decide finalmente di confidarsi con Manuel. Il giovane comprende che non può affrontare da solo la situazione e sceglie di rivelare al fratello il vero motivo che si nasconde dietro l'ossessione di Don Lorenzo per il matrimonio con Angela.

La confessione di Curro cambia gli equilibri. Manuel scopre così quanto sia grave lo scenario e comprende che il piano del Capitano rappresenta una minaccia concreta per la ragazza. Di fronte alla disperazione del fratello, il Marchesino decide di non tirarsi indietro e di mettere a disposizione la propria posizione e le proprie risorse.

Martina e Angela in una scena de La Promessa

La scelta di Manuel segna quindi l'inizio di una nuova alleanza. I due fratelli possono finalmente affrontare insieme Don Lorenzo, mentre il progetto del Capitano di condurre Angela all'altare rischia di incontrare un ostacolo molto più difficile da superare.

Angela trova conforto in Martina

Nel frattempo, le conseguenze della notte del sequestro continuano a tormentare Angela. La giovane è profondamente sconvolta dopo aver rischiato di togliere la vita a un essere umano, nonostante si trattasse proprio dell'odiato Don Lorenzo.

In questo momento di paura e smarrimento, Angela trova una confidente inattesa in Martina. La nipote di Don Alonso ascolta il suo sfogo e le promette amicizia e vicinanza, permettendole di parlare apertamente anche dell'incubo rappresentato dal suo imminente matrimonio con il Capitano.

La solidarietà tra le due giovani donne diventa così un altro elemento importante dell'episodio. Mentre Curro e Manuel si preparano a contrastare i piani di Don Lorenzo, Angela può contare sull'appoggio di Martina in un momento sempre più difficile.