Brad Pitt comparirà in un cameo in Lost City of D

Brad Pitt restituirà il favore all'amica Sandra Bullock comparendo in Lost City of D, avventura romantica prodotta e interpretata dall'attrice.

Brad Pitt torna a collaborare con Sandra Bullock in Lost City of D, avventuroso romance targato Paramount che vede nel cast anche Channing Tatum e Daniel Radcliffe. Quello di Brad Pitt sarà un breve cameo.

Venezia 2019: un sorridente Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Brad Pitt ha deciso di restituire il favore all'amica Sandra Bullock, che compartirà in un piccolo ruolo nell'action thriller con Pitt Bullet Train, diretto da David Leitch, la cui lavorazione si è conclusa da poco. Sandra Bullock sarà anche produttrice, oltre che interprete di Lost City of D.

Il film, diretto da Adam e Aaron Nee, e scritto da Dana Fox ruota attorno a una scrittrice che vive da reclusa (Sandra Bullock) convinta che non ci sia niente di peggio rispetto a dover affrontare un tour promozionale con il modello che posa per le copertine dei suoi libri (Channing Tatum), fino a quando un tentativo di rapimento li obbliga ad affrontare un'avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere molto più strana e romantica rispetto a ogni romanzo.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli relativi al ruolo affidato a Daniel Radcliffe né al cameo di Brad Pitt. Con loro nel cast anche Patti Harrison e Da'Vine Joy Randolph. Le riprese di Lost City of D prenderanno il via a inizio estate in Repubblica Dominicana.

