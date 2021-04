Brad Pitt, lo strano lavoro che accettò prima di diventare famoso: "Non me ne vergogno"

Brad Pitt accettò un lavoro piuttosto strano prima di diventare famoso e durante un'intervista di Ellen Degeneres disse molto chiaramente all'intervistatrice di non vergognarsene affatto: Brad lavorò per un breve periodo di tempo come mascotte presso El Pollo Loco e, anche se fa sorridere pensare all'attore vestito da pollo di peluche, fu proprio un lavoro simile a quello a dare il via alla sua incredibile carriera.

Durante l'intervista Ellen convinse Pitt a raccontare la storia di uno dei lavori più strani della sua vita, al che Brad dichiarò: "Sì, lavorai come mascotte durante l'inaugurazione di Sunset and La Brea. Sì, ero proprio io. In qualche modo dovevo mangiare, non me ne vergogno."

Intervistato da un giornalista di Newsweek nel 2007, Pitt raccontò la storia di un altro lavoro molto peculiare che però diede inizio alla sua carriera: "Facevo l'autista per un gruppo di spogliarelliste. Sì, il mio lavoro era quello di accompagnarle alle feste per scapoli e cose del genere. Le portavo lì, prendevo i soldi e raccoglievo i vestiti delle ragazze. Non era un'atmosfera sana anzi era alquanto deprimente."

"Dopo due mesi avevo deciso di andarmene quando una spogliarellista mi disse: 'Ascolta, abbiamo un ultimo incarico per te stasera'. La ragazza in questione, che non avevo mai visto prima, frequentava delle lezioni di recitazione tenute da Roy London. Così, ho provato anche io e questo ha determinato il corso della mia esistenza. Le spogliarelliste hanno cambiato la mia vita." Concluse Brad.