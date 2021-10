The Lost City: il film con Sandra Bullock e Channing Tatum arriverà nelle sale prima del previsto

The Lost City, il film con star Sandra Bullock e Channing Tatum, arriverà prima del previsto: Paramount ha annunciato che la nuova data di uscita è stata fissata al 25 marzo 2022.

In precedenza la commedia doveva arrivare nelle sale cinematografiche americane il 15 aprile.

Grazie al cambiamento nella distribuzione il film The Lost City non dovrà scontrarsi con Fantastic Beasts, e nel nuovo weekend in cui arriverà nelle sale non ha per ora dei rivali.

La regia del progetto è stata curata da Aaron e Adam Nee e nel cast, oltre a Sandra Bullock e Channing Tatum, ci saranno anche Patti Harrison, Oscar Nunez, Da'Vine Joy Randolph e Daniel Radcliffe. La sceneggiatura è firmata da Seth Gordon e Dana Fox.

Al centro della trama del lungometraggio ci sarà una scrittrice di romanzi rosa che si ritrova impegnata in un book tour con il modello che posa per le copertine dei suoi romanzi. I due sono poi coinvolti in un tentativo di rapimento che li porta a vivere un'incredibile avventura nella giungla.