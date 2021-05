Channing Tatum: il selfie nudo sul set di Lost City of D

Channing Tatum, più nudo che mai, sfoggia il fisico muscoloso in una pausa delle riprese di Lost City of D, romcom interpretata da Sandra Bullock.

Lost City of D: il selfie nudo di Channing Tatum

Channing Tatum si mostra nudo come mamma lo ha fatto in un selfie scattato dietro le quinte di Lost City of D, commedia romantica con Sandra Bullock attualmente in fase di lavorazione.

Le riprese di Lost City of D sono in corso in Repubblica Dominicana. In pausa tra un ciak e l'altro, Channing Tatum ha pubblicato una foto che lo vede nel suo camerino e che lascia ben poco all'immaginazione. La foto è stata diffusa in una storia di Instagram accompagnata dalla seguente didascalia:

"Sai quando sei nel trailer del make-up nudo come un verme tenendo un asciugamano sulle parti intime prima di girare della roba sul set per cui dovrai preparare tua madre prima che lei veda il film." di lato alla foto, l'attore ha aggiunto la scritta: "Sì, sto contraendo i muscoli così intensamente che ho avuto un crampo". Fortunatamente, E! Online è stato in grado di catturare la storia di Channing Tatum su Instagram perché tutti la vedessero, per la gioia delle fan dell'attore.

Lost City of D, diretto da Adam e Aaron Nee, e scritto da Dana Fox ruota attorno a una scrittrice (Sandra Bullock) che vive da reclusa convinta che non ci sia niente di peggio rispetto a dover affrontare un tour promozionale con il modello che posa per le copertine dei suoi libri (Channing Tatum), fino a quando un tentativo di rapimento li obbliga ad affrontare un'avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere molto più strana e romantica rispetto a ogni romanzo.

Nel cast troviamo, inoltre, Patti Harrison, Daniel Radcliffe e Brad Pitt che comparirà in un breve cameo.