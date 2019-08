Box Office USA: Attacco al potere 3 in testa in un weekend poco redditizio

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen: una scena del film con Morgan Freeman

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen schizza in vetta al box office americano in un weekend di incassi magri. Il sequel action è l'ultimo film a ottenere discreti incassi in un'estate piuttosto modesta. Il film Lionsgate supera le attese bissando gli incassi del precedente capitolo, Attacco al Potere 2[/FILM], uscito nel 2016 e incassa 21,2 milioni da 3.286 sale, con una media per sala di 6.467 dollari. Protagonista della serie è Gerard Butler nei panni di un agente dei Servizi Segreti che ha il compito di proteggere il Presidente USA, interpretato da Morgan Freeman. In Attacco al potere 3, il personaggio di Butler viene erroneamente accusato di aver tentato di uccidere il Presidente.

Perde una posizione Good Boys - Quei cattivi ragazzi, commedia incentrata sulle avventure esilaranti vissute da un gruppo di ragazzini che decidono di saltare la scuola. Il film con Jacob Tremblay incassa altri 11,7 milioni e supera i 42 milioni complessivi.

Al terzo posto troviamo un'altra new entry, Overcomer, commedia a sfondo sportivo scritta, diretta e interpretata da Alex Kendrick. Nel film un allenatore di basket della scuola superiore si offre volontario per allenare un adolescente problematico sulla corsa di resistenza. La pellicola incassa 8,2 milioni nel primo weekend da 1.723 sale, e segna una media per sala di 4.759 dollari.

Il Re Leone, che ha superato Frozen al primo posto dei film d'animazione con il maggior incasso di sempre, continua ad aggiungere cifre considerevoli al suo già cospicuo bottino fermandosi al quarto posto degli incassi del weekend con altri 8,1 milioni di dollari che lo portano a oltre 510 milioni in sei settimane. Qui trovate la nostra recensione de Il Re Leone.

Quinto Fast & Furious - Hobbs & Shaw, spinoff del popolare franchise con protagonisti Jason Statham e Dwayne Johnson, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Fast & Furious - Hobbs & Shaw. Il film incassa altri 8,1 milioni e approda a un totale di 147,7 milioni.