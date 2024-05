Gerard Butler è pronto per il nuovo action: ecco quale storico edificio dovrà salvare stavolta

Gerard Butler è in trattative per tornare a collaborare con il regista di Nella tana dei lupi, Christian Gudegast, in un nuovo action-thriller che stavolta includerà un'altra storica location da salvare dopo la Casa Bianca di Attacco al potere.

Stiamo parlando dell'iconico Empire State Building, grattacelo simbolo di New York. Nella pellicola, intitolata semplicemente Empire State, quando l'Empire State Building viene attaccato da un contractor militare intenzionato a vendicarsi, il Navy SEAL trasformato in pompiere di New York Rhett (Butler) e l'agente tattico della polizia di New York Dani devono mettere da parte i loro problemi di coppia per salvare gli ostaggi e il famoso edificio.

Butler e il suo partner della GBase Alan Siegel si riuniscono anche al produttore di Plane Marc Butan della MadRiver. I Leonine Studios hanno cofinanziato lo sviluppo e Quirin Berg e Alexander Janssen produrranno a livello esecutivo.

La sceneggiatura di Empire State è stata scritta da S. Craig Zahler (Bone Tomahawk) e Brian Tucker (Secret Invasion).

Den of Thieves: un primo piano di Gerard Butler in azione

I prossimi progetti di Butler, arriva Nella tana dei lupi 2

Butler e Gudegast stanno ancora lavorando a Nella tana dei lupi 2, che dovrebbe uscire entro l'anno. L'attore di 300 ha recentemente terminato la produzione dell'adattamento live-action della Universal Pictures della serie d'animazione How To Train Your Dragon, riprendendo il ruolo del padre di Hiccup, Stoick. Attualmente sta girando Greenland: Migration, il sequel del film d'azione apocalittico di Ric Roman Waugh.

Gudegast ha anche scritto Attacco al Potere 2, interpretato da Butler, che ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo.