Box office italiano: The Suicide Squad al primo posto, seguito da Come un gatto in tangenziale 2

The Suicide Squad - Missione Suicida è salito al primo posto del box office italiano negli ultimi sette giorni; al secondo posto della classifica, si piazza il sequel di Come un gatto in tangenziale, uscito in anteprima.

The Suicide Squad - Missione Suicida è salito al primo posto del box office italiano negli ultimi sette giorni. Il film di James Gunn, che nella settimana di uscita era stato superato dalle anteprime del nono Fast & Furious (ora assente dalla classifica perché uscirà il 18 nelle nostre sale), è ora riuscito a conquistare il podio con 356.289 euro, per un totale appena sopra 1,2 milioni. Negli USA il calo degli incassi è stato del 70%, come per la maggior parte dei lungometraggi usciti nei cinema americani in questo periodo, facendolo scendere dal primo al quinto posto.

Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto: Antonio Albanese e Paola Cortellesi in una scena

Al secondo posto da noi, stando a Cinetel, un altro film molto atteso in modalità "proiezione speciale", in attesa dell'uscita vera e propria tra qualche giorno: si tratta di Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto, sequel della popolare commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, che al momento ha totalizzato 268.774 euro (il capostipite del 2017 incassò più di 10 milioni ai tempi). Terzo classificato è Free Guy - Eroe per gioco, la nuova commedia action con Ryan Reynolds, che ha esordito con 218.914 euro (negli Stati Uniti il primo weekend è stato di 28.4 milioni di dollari, il che ha spinto la Disney a puntare su un possibile sequel).

Nomadland: Francis McDormand durante una scena del film

Completano la Top 10 Jungle Cruise, Old, I Croods 2 - Una nuova Era, La casa in fondo al lago, Black Widow, The Father - Nulla è come sembra e Nomadland. Significative le ultime due posizioni, trattandosi di pellicole che sono in sala da tre-quattro mesi, e nel caso del film di Chloe Zhao, che a oggi ha incassato quasi 1,7 milioni, c'è anche l'opzione di vederlo in streaming tramite Disney+ (nella sottosezione Star). Ancora non ci sono dati concreti, dato il periodo dell'anno e le abitudini degli spettatori italiani, sull'eventuale impatto del Green Pass obbligatorio per assistere alle proiezioni.