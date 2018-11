Box Office Italia, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald supera i 6 milioni di euro

Il pubblico italiano dimostra di amare la saga di Happy Potter e risponde all'appello di J.K. Rowling. Debutto felice per Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald che supera i 6 milioni di incasso, di questi 5.857.000 raccolti nel weekend da 802 sale, con una media per sala di 7.302 euro (qui potete leggere la nostra recensione su Animali fantastici: I crimini di Grindelwald).

Leggi anche: Animali Fantastici 3 presto a Roma? Jude Law: "Il Wizarding World italiano sarebbe fantastico!"

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald scalza dalla vetta Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni*, campione di incassi con altri 887.000 euro che portano la fiaba diretta da Lasse Hallström a un incasso totale di 8 milioni 239mila euro in 3 settimane. Il lungometraggio (qui potete leggere la recensione de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni) racconta la storia di Clara, una ragazza che vuole rientrare in possesso di una chiave che potrà farle scoprire un prezioso dono che le ha lasciato la madre. L'oggetto è però sparito in un mondo misterioso parallelo dove Clara incontra un soldato chiamato Phillip, un gruppo di topi e le reggenti che si occupano di tre reami: dei fiocchi di neve, dei fiori e dei dolci.

Al terzo posto debutta Widows - Eredità criminale, mafia movie al femminile diretto da Steve McQueen. Il film, co-sceneggiato dal regista con la scrittrice Gillian Flynn, vede protagoniste Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki e Cynthia Erivo nel ruolo di quattro donne che decidono di concludere il progetto criminale che ha portato alla morte dei loro mariti. 567.000 euro di incasso da 304 sale, con una media per sala di 1.865 euro.

Tutti lo sanno, pellicola diretta dal regista Asghar Farhadi interpretata dalla coppia Javier Bardem e Penelope Cruz (qui la nostra recensione di Tutti lo sanno), scivola al quarto posto e incassa altri 494.000 euro, per un totale di 1.365.000 euro. Peneloper Cruz interpreta una madre che compie un viaggio con la sua famiglia partendo da Buenos Aires con destinazione la piccola cittadina, poco distante da Madrid, in cui è cresciuta, in occasione di alcuni festeggiamenti. Il viaggio è però segnato da alcuni eventi inaspettati che minacciano di dividere le persone che ama.

Apres al quinto posto la commedia italiana Cosa fai a Capodanno?. Al centro del film troviamo tre coppie - interpretate da Alessandro Haber e Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e Ludovico Succio, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio - che si danno appuntamento il 31 dicembre in uno chalet di montagna per salutare l'anno nuovo con una serata tra scambisti. Ad accoglierle, i misteriosi Mirko e Iole, interpretati da Luca Argentero e Ilenia Pastorelli. Gli ospiti riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti? Il film incassa 476.000 euro da 338 sale, con una media per sala di 1.408 euro.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!