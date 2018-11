Animali Fantastici 3 presto a Roma? Jude Law: “Il Wizarding World italiano sarebbe fantastico!”

Nel secondo capitolo della saga ideata da J.K. Rowling, Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, nelle sale italiane dal 15 novembre, proprio Grindelwald (Johnny Depp), potente mago Serpeverde ha una visione: le scelte imprudenti dei non maghi porteranno alla Seconda Guerra Mondiale. Nel film - qui potete leggere la nostra recensione di Animali Fantastici 2: I crimini di Grindelwald - siamo ancora nel 1927, questa volta a Parigi, ma, visto che il conflitto mondiale è dietro l'angolo, non abbiamo potuto non chiedere a Jude Law il nuovo interprete di Albus Silente, storico rivale, e in passato amico fraterno, proprio di Grindelwald, se ci sarà, nei prossimi capitoli di Animali Fantastici (e magari già da Animali Fantastici 3) la possibilità di rivedere l'attore inglese di nuovo a Roma, dato che ci ha già vissuto diverso tempo in occasione delle riprese della serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope.

La risposta sibillina ed enigmatica, in perfetto stile Silente, di Jude Law, che abbiamo incontrato alla premiere londinese del film, è stata: "Lo spero. Sapete quanto amo Roma! Amo l'Italia. Crediamo che il Wizarding World italiano potrebbe essere davvero eccitante! Molto eccitante. Creature e bestie interessanti, la lingua... vogliamo sentire il Wizarding World in italiano. Sarebbe fantastico. Vedremo. Non dipende da noi." Visto che Rowling ha rivelato l'esistenza di ben due nuove scuole di magia, una in Cina e una in Brasile, non sarebbe così strano scoprire anche il mondo dei maghi italiani.

Tornato al Papa interpretato in The Young Pope, di cui Jude Law sta per cominciare le riprese della seconda stagione, abbiamo chiesto all'attore se per caso ha nascosto un artefatto magico dentro al Vaticano. Una notizia che avrebbe potuto essere il Terzo segreto di Fatima: "No, ho interpretato Lenny Belardo molto prima di avere questo lavoro" ci ha detto rammaricato. E poi ha aggiunto: "Quindi sfortunatamente no. Ci proverò la prossima volta!"

Animali Fantastici: video intervista a Jude Law