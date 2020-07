Boris, Antonio Catania: "Lo ambienterei in Sicilia, con le tv locali"

Un nostalgico Antonio Catania, durante il panel dell' Ultrapop Festival dedicato alla serie di culto Boris, ha parlato della sua Sicilia e del desiderio di ambientare una nuova stagione di Boris proprio nella sua regione, con le tv locali.

Una foto promozionale del cast di Boris 3 con Paolo Calabresi, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Antonio Catania, Ninni Bruschetta, Pietro Sermonti e Francesco Pannofino

"Mi piacerebbe vedere un Boris ambientato in sicilia con le tv locali" svela Antonio Catania per poi aggiungere. "Se venisse rappresentata quella realtà sarebbe talmente folle da rischiare di non essere credibile".

In Boris Catania interpreta il delegato di rete Diego Lopez, membro del nutrito team di una delle serie più amate della televisione italiana. Da anni l'attore non vive più in Sicilia, anche se ci tornerà a febbraio con il suo nuovo spettacolo teatrale, e la nostalgia per la sua isola si fa sentire, soprattutto quando si tratta di cibo.

Tra un cannolo e una granita, complice anche la presenza nel panel del conterraneo Ninni Bruschetta e di Massimiliano Bruno, una buona forchetta come dichiara lui stesso, il team di Boris ha ricordato l'importanza della serie tv, rimasta purtroppo una mosca bianca visto che per ora nessuno sembra aver raccolto il testimone.

Di fronte alla possibilità di una quarta stagione di Boris, Ninni Bruschetta, interprete del direttore della fotografia Duccio, ha lasciato intendere che qualcosa si sta muovendo senza però sbilanciarsi troppo.