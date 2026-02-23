È René Ferretti a dirigere la chiusura delle Olimpiadi? L’omaggio a Boris fa sorridere il pubblico

L'attore ha introdotto la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 richiamando alla memoria il suo celebre personaggio, facendo felici tutti i fan della mitica serie italiana

Il filmato che ha introdotto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è rivelato essere una sorta di finto dietro le quinte ambientato all'Arena di Verona con un protagonista d'eccezione: Francesco Pannofino.

Mentre le immagini scorrevano e altri personaggi passavano in rassegna per un saluto, tra loro segnaliamo lo chef Davide Oldani e il leader degli Afterhours ed ex giudice di X Factor, Manuel Agnelli), c'è stato anche un momento dedicato a Pannofino, che a molti ha ricordato il personaggio di René Ferretti, tra i protagonisti della serie cult, Boris.

Francesco Pannofino cita Boris alla cerimonia di chiusura

L'attore compare come "direttore di scena" in un segmento introduttivo della cerimonia di chiusura nel quale viene mostrato mentre organizza e risveglia personaggi operistici o celebrità un attimo prima che questi vadano in scena. Tra di loro c'è anche Achille Lauro, che sarà protagonista di un'esibizione in seguito.

Anche se non viene mai citato esplicitamente, è evidente il riferimento a Boris, mitica serie televisiva della Rai che negli anni è diventata un cult assoluto, aumentando di popolarità ogni anno successivo alla sua messa in onda, tanto da generare un revival arrivato qualche anno fa su Disney+.

Anche se non c'è stata una citazione di Boris pronunciata in diretta in quanto tale, la presenza di Pannofino ha inevitabilmente richiamato l'immaginario del suo personaggio più famoso.

Il video della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 celebra soprattutto il passaggio simbolico tra competizione sportiva e patrimonio culturale italiano, trasformando la fine dei Giochi in uno spettacolo che unisce musica, opera, danza e immaginario nazionale.

La presenza di Pannofino e del suo Ferretti stanno a simboleggiare quindi l'autoironia che contraddistingue il nostro Paese, da sempre fucina di bellezza e genialità, capace allo stesso tempo di esplicitare i propri difetti e per questo divertirsi nel non prendersi mai troppo sul serio.

Boris: Francesco Pannofino e Roberta Fiorentini

Chi è René Ferretti, per quei pochi che ancora non lo sapessero?

Si tratta del protagonista della serie Boris ed è appunto interpretato da Pannofino: nella finzione è un regista televisivo di lungo corso, incaricato di dirigere la soap opera fittizia Gli occhi del cuore, ma in realtà è un professionista disilluso, costretto a scendere continuamente a compromessi con produttori incompetenti, attori raccomandati e logiche di mercato che sacrificano la qualità.

Cinico, spesso scoraggiato e incline a sfoghi memorabili sul set, René Ferretti è diventato un personaggio di culto perché incarna in chiave satirica e amarissima il dietro le quinte dell'industria televisiva italiana, trasformando frustrazione e mediocrità in una comicità diventata ormai iconica nella cultura pop.

Boris 4: una scena del primo episodio

Boris tornerà con una nuova stagione?

Dopo diversi anni di attesa Boris è tornata con una nuova stagione, chiamata semplicemente Boris 4, pubblicata in streaming su Disney+ il 26 ottobre 2022, con molti dei personaggi originali e con René Ferretti e la sua troupe alle prese con i cambiamenti del mondo televisivo moderno.

Tuttavia, al momento non è prevista un'ulteriore quinta stagione di Boris: il revival è arrivato a oltre dieci anni di distanza dalla terza stagione e non è stata annunciata pubblicamente una nuova stagione oltre quella andata in onda. Gli autori e il cast, però, hanno sempre manifestato il loro interesse a tornare.