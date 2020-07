Boris 4, Ninni Bruschetta: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto"

Le star di Boris non si sbilanciano durante il panel dell'UltraPop Festival e quando si parla di reunion per un'ipotetica quarta stagione svicolano mentre, ambiguo come un oracolo, Ninni Bruschetta dichiara: "L'unica persona che può dire se ci sarà una reunion l'ha detto quindi aspettiamo fiduciosi".

Caterina e Corrado Guzzanti in una foto promozionale di Boris

Il riferimento è all'intervista di Lorenzo Mieli, già produttore di Boris e amministratore delegato di The Apartment che, dopo l'ennesimo successo riscosso dallo storico show con l'approdo su Netflix ha parlato dell'ipotesi di una "piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi".

I fan di Boris e le star dello show chiedono a gran voce a Netflix una quarta stagione, ma Bruschetta, volto del mitico Duccio, è prudente nel rispondere ricordando che "ci portiamo dietro l'assenza di Mattia Torre e Roberta Fiorentini , che aveva un ruolo importantissimo. Speriamo che la reunion ci sia, la mia proposta è che in Boris 4 Pierfrancesco Favino interpreti tutti i nostri personaggi: Li farebbe meglio di noi".

Neppure Antonio Catania, volto del delegato di rete Diego Lopez, si sbilancia e afferma vago che parteciperebbe perché "sono felice di incontrare i miei colleghi, ma solo per il gusto di stare insieme".

Più dubbioso Massimiliano Bruno che confessa: "Non lo so. Mi astengo dal rispondere, sarei in difficoltà perché mi manca Mattia. Senza di lui potrebbe non essere la stessa cosa, sicuramente sarebbe più triste quindi ci penserei bene. Poi ci sta che a me non chiamino proprio".