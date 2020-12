Borat 2: il regista ha cercato di convincere Sacha Baron Cohen a non realizzare il sequel

Il regista di Borat 2, Jason Woliner, non era convinto di girare il sequel con Sacha Baron Cohen, infatti pare abbia cercato di indurre l'attore a non farlo.

Prima dell'inizio delle riprese, il regista dell'acclamato Borat 2, Jason Woliner, era convinto che un sequel fosse una mossa sbagliata e per questo ha provato in tutti i modi a convincere Sacha Baron Cohen a non realizzarlo.

Borat: Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen in un'immagine

Dopo il primo Borat, tutti i fan di Sacha Baron Cohen Cohen hanno pazientemente atteso un sequel approdato quest'anno su Amazon Prime Video. Ma il regista di Borat: Subsequent Moviefilm, Jason Woliner, in principio non era convinto del progetto. Come riferisce Cinemablend, Woliner avrebbe provato a parlarne con Sacha Baron Cohen per fargli cambiare idea:

"Sono stato la prima persona che Sacha ha chiamato per dirigerlo. Sono andato all'incontro con lui e Anthony Hines, uno scrittore che è stato coinvolto in tutto ciò che Sacha ha fatto, Monica Levinson e poche altre persone. Gli ho detto che amavo la sceneggiatura, ma sono stato molto duro. Fondamentalmente ho detto che Borat è il film più divertente mai realizzato e che quasi certamente un sequel sarebbe stato un errore. Ho aggiunto che in molti casi simili a questo il sequel si è rivelato un disastro: la maggior parte dei sequel comici non sono buoni, i seguiti a lungo ritardati sono estremamente difficili e, a causa della natura del film, Borat è uno dei personaggi comici più popolari dell'ultimo secolo quindi avremmo dovuto rivolgerci a un pubblico che non sapeva chi fosse"

Borat 2, Maria Bakalova descrive la reazione della madre al film: "Ha pianto per ore"

Il regista non aveva tutti i torti ad esternare i suoi dubbi, infatti le sue parole hanno influito molto sul lavoro di Sacha Baron Cohen, come ha confermato nella stessa intervista:

"Sacha ovviamente era completamente consapevole di tutto ciò e concordava con tutto quello che ho detto. Se dovessi indovinare, credo che abbia apprezzato il fatto che sono entrato nel progetto senza farmi illusioni, consapevole di quanto il mio fosse un compito arduo"

Sebbene le preoccupazioni di Jason Woliner fossero valide, si sono rivelate infondate. Oltre ad aver riscosso un enorme successo tra i fan, anche la critica ha elogiato il sequel di Borat per il suo approccio sfacciato, anche se controverso, alla commedia.

Qui trovate la recensione di Borat 2, disponibile su Amazon Prime Video.