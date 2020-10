Borat 2 batte Mulan nel weekend di apertura

La guerra di spettatori si trasferisce dai cinema alle piattaforme streaming e ha un nuovo vincitore: Borat 2, che ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video battendo i dati di Mulan, uscito su Disney+ qualche mese fa.

Borat: Subsequent Moviefilm, una scena

A causa dell'emergenza sanitaria sono parecchi i titoli che guardano sempre con maggior interesse a un debutto digitale. A fare da apripista in casa Disney è stato il live action Mulan, disponibile su Disney+ dal 4 settembre in modalità Premier Access al costo di 29.99 dollari aggiuntivi. Mulan è stato ben accolto dal pubblico dello streaming facendo lievitare le sottoscrizioni a Disney+ del 70%, nonostante ciò pare che lo studio di produzione abbia segnato perdite in termini economici (fonte ScreenRant).

Borat: Subsequent Moviefilm, una scena del film

Borat: Subsequent Moviefilm è disponibile dalla scorsa settimana su Amazon Prime Video per tutti gli utenti che hanno sottoscritto il servizio. Differenza non da poco. Secondo Variety, 1,6 milioni di utenti americani avrebbero guardato in streaming Borat 2 su Amazon Prime durante il weekend di apertura (Oct. 22 - Oct. 25), cifra superiore ai dati di Mulan, visto da 1,12 milioni di utenti su Disney+ nel primo weekend. I dati sono stati estrapolati dal provider di analisi TV Samba TV e conteggiano solo gli utenti con la tv connessa a internet. Sono dunque esclusi dispositivi mobili e website browser. In più Samba TV prende in considerazione solo gli utenti che abbiamo guardato un mimino di cinque minuti cumulativi di film in streaming.

Borat 2, Sacha Baron Cohen risponde a Donald Trump: "Presto avrai bisogno di un lavoro, contattami!"

Sempre secondo Samba TV, il 48% degli utenti che hanno guardato Borat 2 in streaming lo hanno fatto nella sera di venerdì 23 ottobre, l'età dominante oscilla tra i 25 e i 44 anni. Pur non essendo esaustivi, questi dati evidenzierebbero la disparità tra Borat 2 e Mulan dovuta in parte all'assenza di costi aggiuntivi per la visione del sequel di Borat e in parte all'attualità a cui il film è legato visto che si beffe di Trump e del suo consigliere Rudolph Giuliani proprio durante la votazione per le Presidenziali USA tanto da suscitare numerose polemiche.

