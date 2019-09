Bond 25: Daniel Craig ricoperto di sangue nelle nuove foto dal set di Matera

A Matera sono in corso le riprese di Bond 25, titolo ufficiale No Time to Die, e sui social fanno la comparsa nuove foto di Daniel Craig ricoperto di sangue.

Il nuovo capitolo della saga di Bond, diretto da Cary Fukunaga, vedrà Daniel Craig per l'ultima volta nei panni del celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà. Le nuovi immagini trapelate dal set di Matera mostrano Craig con un look casual, camicia azzurra, pantaloni chiari, bretelle, occhiali da sole e il volto ricoperto di sangue. L'attore è impegnato a girare una scena di combattimento per le strade di Matera che vede coinvolto anche il suo stuntman.

No time to Die: Daniel Craig per le strade di Matera

Volo da un ponte di Daniel Craig ( sicuramente una controfigura ) nel film di James Bond in arte 007 pic.twitter.com/d6lpHMtZG0 — chittarid (@chittarid) September 12, 2019

Oltre che in Italia, No Time to Die verrà girato anche in Inghilterra, Norvegia e Giamaica. nel cast a fianco di Daniel Craig troviamo Lea Seydoux, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris e Ralph Fiennes, ma anche le new entry Lashana Lynch, Ana de Armas, Billy Magnussen e Rami Malek.

A quanto pare Rami Malek dovrebbe interpretare il principale villain del film, ma il mese scorso è stato confermato anche il ritorno di Christoph Waltz nel ruolo di Ernst Stavro Blofeld.

L'uscita italiana di No Time to Die è fissata per l'8 aprile 2020.