Blue Beetle, il regista svela chi vorrebbe come Bane se il personaggio tornasse nel DCU

Non solo Blue Beetle per il regista del cinecomic DC Angel Manuel Soto, che in passato era stato legato anche a un progetto su Bane, poi mai realizzato. Ma se questo dovesse tornare in auge, lui non ha dubbi su chi vorrebbe come interprete del ruolo.

Chi vuol essere Bane

Che ci fosse in passato l'idea di sviluppare un film su Bane non è un segreto, come non lo era il legame di Manuel Angel Soto con esso. Il regista di Blu Beetle ha infatti ribadito più volte come gli sia dispiaciuto non riuscire a portare di nuovo il personaggio sugli schermi, e di recente ha anche rivelato chi ci avrebbe visto bene nel ruolo.

Angel Manuel Soto spiega perché vorrebbe un film su Bane: "È davvero incompreso, non è nato villain"

"Guardate, quando ebbi l'idea per il progetto, non avevo in mente qualcuno in particolare" si legge su CBM "Ma poi Dave Bautista disse che voleva interpretare Bane, e ho subito pensato 'Ma certo, è così ovvio!'".

"E poi ho avuto modo di incontrarlo" ha rivelato ancora Soto "Lui ha visto Blue Beetle e lo ha amato, per cui gli ho detto 'Se mi lasciano fare Bane... Tu sei il mio Bane!".

Bane arriverà nel DCU?

Con tutta la carne al fuoco al momento secondo i piani di James Gunn e Peter Safran per il DCU, è difficile dire se e quando il personaggio di Bane potrà arrivare tra le sue fila, nonché chi potrebbe interpretarlo per davvero.

Lo stesso Dave Bautista, poco tempo fa, era tornato in parte sui suoi passi dicendo di non avere più "la longevità" soprattutto fisica per questo tipo di ruoli, per il discorso si complicherebbe ulteriormente.

Dave Bautista svela perché non sarà Bane: James Gunn "ha bisogno di attori più giovani"

Certo è che sarebbe un personaggio interessante da rivisitare (dopo la trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Nolan), e non c'è mai limite alla creatività. Staremo a vedere.