DCU, Xolo Maridueña è sicuro del ritorno di Blue Beetle: 'Lo rivedremo presto'

Xolo Maridueña si è detto sicuro del ritorno del suo personaggio, Blue Beetle, nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, dopo che anche questi ultimi lo avevano confermato qualche mese fa.

Nonostante il personaggio di Jaime Reyes è stato concepito all'interno dell'ormai defunto DC Extended Universe, James Gunn aveva confermato, all'epoca dell'uscita nelle sale del film lo scorso agosto, che in realtà si trattava del primo personaggio del suo nuovo DC Universe, in procinto di debuttare con Creature Commandos.

Blue Beetle fa parte del DCU

In una nuova intervista rilasciata in occasione dei Saturn Awards 2024, Maridueña si è detto "fiducioso" che il primo supereroe latino della DC a essere protagonista di un proprio film tornerà nel nuovo DCU.

"So che rivedremo Blue Beetle, sia che si tratti di Blue Beetle 2 o di qualsiasi altro film. È stato davvero fantastico lavorare al fianco di James e Peter, che ci hanno gentilmente inserito nel loro nuovo universo anche se non faceva parte del loro progetto. È un onore", ha dichiarato Maridueña a Screen Rant. "Ora, dove andrà Blue Beetle in futuro? Non lo so. Ma posso dire con certezza che lo rivedremo presto".

Indipendentemente dal fatto che Blue Beetle sia considerato o meno un canone all'interno del DCU, il regista Angel Manuel Soto aveva precedentemente dichiarato che il film ha gettato le "fondamenta" del personaggio per il pubblico cinematografico.

Blue Beetle, James Gunn rivela: "Sarà il primo personaggio del DC Universe"

"È stato molto rassicurante sapere che non si tratta solo del personaggio di Blue Beetle, ma che Xolo è Blue Beetle [nel DCU]", ha detto Soto. "Il che significa che quello che abbiamo appreso fino a questo momento sul suo background e sulla sua famiglia fa parte del personaggio di Jaime Reyes. Ed è una cosa bellissima da vedere. È un voto di fiducia che quello che abbiamo fatto, l'impatto che ha avuto e il modo in cui è stato mostrato, qualsiasi cosa finiscano per fare nello schema più grande del DCU, si potrà sempre tornare a Blue Beetle per sapere quali sono le fondamenta di Jaime Reyes".