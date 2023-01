Dave Bautista svela perché non sarà Bane: James Gunn "ha bisogno di attori più giovani"

In una recente intervista Dave Bautista ha raccontato di alcune conversazioni con James Gunn e del perché non può essere il nuovo Bane.

Non è la prima volta in cui Dave Bautista parla delle sue aspirazioni nei confronti di Bane. L'attore non ha mai negato il suo desiderio di interpretare il celebre personaggio DC, e adesso James Gunn stesso gli ha dato una risposta definitiva sulla questione.

Bussano alla porta: Dave Bautista in una foto

Durante una recente intervista con Insider, Dave Bautista ha rivelato che James Gunn ha bocciato la sua proposta di interpretare Bane: "Ho avuto modo di parlarne con James e ha detto che l'attuale direzione della DC punta verso un riavvio completo dell'intero universo; questo comporta anche l'integrazione di nuovi attori più giovani e freschi. Ricominciando da zero devi iniziare a pianificare per i prossimi 15 anni, e non credo che possa farlo con me. Lo capisco". In base alle parole dell'attore, sembra proprio che gli attuali piani della DC siano tutti proiettati al futuro, anche dal punto di vista degli attori coinvolti.

"Devo dire che apprezzo una risposta del genere, perché non voglio interpretare un personaggio a cui non posso rendere giustizia. A questo punto della mia carriera non credo di poter più rendere onore a Bane. Semplicemente non so se potrei gestire la parte fisica e non credo che avrei la longevità per pianificare in anticipo i film. Quindi, non so se sono la persona giusta", ha poi detto.

Dave Bautista non sarà il prossimo Dwayne Johnson: "Voglio essere un attore fottutamente bravo"

Vi ricordiamo che a giorni Dave Bautista tornerà nei cinema con il Bussano alla porta di M. Night Shyamalan, in arrivo nei cinema dal 2 febbraio.