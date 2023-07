Blue Beetle: il regista Manuel Angel Soto voleva girare un film sulle origini di Bane

Il regista Angel Manuel Soto ha svelato che, prima di ottenere la regia di Blue Beetle, aveva proposto a Warner Bros e DC di occuparsi di un progetto totalmente diverso: un film sulle origini di Bane.

Il personaggio, tra le pagine, è di origini latinoamericane e il suo passato, che comprende anche una madre che lo ha partorito mentre era in prigione, ha un ruolo fondamentale nel spiegare la sua rivalità con Batman.

La proposta del regista

Il personaggio di Bane è già stato interpretato da Tom Hardy nel film Il cavaliere oscuro - Il ritorno e dal bodybuilder Robert Swenson in Batman & Robin.

Angel Manuel Soto, intervistato da Den of Geek, ha dichiarato: "Volevo proporre delle idee e una di queste era la storia delle origini di Bane". Il filmmaker ha aggiunto: "Ho sempre pensato che ci fosse qualcosa di interessante nell'esplorare la sua realtà e come è diventato in quel modo".

Warner Bros e DC, tuttavia, avevano già pensato alla possibilità di affidargli Blue Beetle, la storia di Jaime Reyes.

La trama di Blue Beetle

In Blue Beetle, il giovane Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Il cast è composto da Xolo Mariduena, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon e George Lopez. Angel Manuel Soto dirige il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto.