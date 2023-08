Angel Manuel Soto spiega perché vorrebbe un film su Bane: 'È davvero incompreso, non è nato villain'

Angel Manuel Soto, regista del film Blue Beetle, è tornato a parlare delle idee che aveva per un possibile film sulle origini di Bane, uno dei villain più conosciuti dei fumetti della DC.

Il filmmaker, intervistato da The Playlist, ha spiegato cosa lo ha sempre affascinato del personaggio e di che approccio voleva avere nei confronti della storia.

Un passato interessante per il villain DC

Parlando di Bane, Angel Manuel Soto, ha dichiarato: "Nei fumetti sulla sua storia penso si capisca che è davvero incompreso, proprio come accade a Carapax in Blue Beetle. Bane è un prodotto del suo ambiente".

Il regista ha proseguito facendo un paragone con la storia delle persone di origine latinoamericana, spesso "sepolta" o dimenticata. Soto ha aggiunto: "Per me era importante il concetto di essere visti, considerati. Bane, dal suo punto di vista, è un eroe. Credo che quello che gli accade alla fine venga distorto in base a quello che gli è successo. Penso che ciò che rappresenta sia l'interventismo nell'America Latina, nei Caraibi".

Blue Beetle: il regista ha voluto creare un "Cronenberg per ragazzi"

Una fonte di ispirazione

Il filmmaker ha sottolineato che è per quello che ha proposto di girare un film su Bane ai vertici di Warner e DC: "Hanno apprezzato il pitch, ma mi avevano chiamato perché volevano mostrarmi questo progetto e mi sono innamorato dello script, che catturava l'essenza di quello che vuol dire avere una famiglia latinoamericana, sentirsi perso in questo mondo e anche della possibilità di ritrovarsi accettandosi come si è per quello che si ha, come il potere della famiglia e della comunità".

Soto ha così spiegato: "Non so se potrò mai fare un film su Bane, quindi ho preso quello che amavo del personaggio, del passato che volevo esplorare e l'ho dato a Carapax. Forse lui veniva dallo stesso posto, da Pago Island".

Il regista ha sottolineato che quando nei film vengono mostrati dei villain spesso non si mostra cosa accaduto in precedenza e cosa li ha resi tali, proprio come accade con personaggi di origini geografiche diverse, e raccontarne la storia permette di comprendersi meglio a vicenda e scoprire il proprio passato.