Blue Beetle, nuovi materiali promozionali anticipano l'arrivo del cinecomic DC con Xolo Maridueña

Bluee Beetle sta per arrivare al cinema, ma prima diamo un'ulteriore occhiata al cinecomic DC con protagonista Xolo Maridueña grazie ai nuovi materiali promozionali che circolano online.

Arriva Jaime Reyes

Il DCU di James Gunn sarà apparentemente introdotto da Blue Beetle, per cui l'hype dietro il film con Xolo Mariduena è decisamente alto, sebbene finora si sia visto ancora relativamente poco al riguardo.

Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Il mio eroe ha il costume più cool di sempre"

In nostro aiuto però arrivano ora nuove immagini promozionali, dopo la foto condivisa da Empire in cui potevamo dare uno sguardo più da vicino al costume dell'eroe DC.

Come sehnala CBM, infatti, sui social stanno circolando promo art e cover di Blue Beetle tutte da ammirare.

Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Walter Hamada mi disse che questo ruolo è molto importante per l'universo DC"

Di cosa parla Blue Beetle

"Il neolaureato Jaime Reyes fa ritorno a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, ma scoprirà da subito che non è rimasta proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il fato fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura dai poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre, e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle" possiamo leggere nella sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

Nel cast del film diretto da Angel Manuel Soto e basato su una sceneggiatura scritta da Gareth Dunnet-Alcocer troviamo Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Adriana Barraza, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, Harvey Guillén George Lopez e Susan Sarandon.

Blue Beetle arriverà ad agosto nelle sale.