Blue Beetle, James Gunn rivela: 'Sarà il primo personaggio del DC Universe'

James Gunn ha parlato di Blue Beetle dichiarando che sarà il primo personaggio del suo DC Universe.

Il regista, co-CEO dei DC Studios, ha parlato infatti del film in arrivo ad agosto sugli schermi americani durante una nuova puntata del podcadst condotto da Michael Rosenbaum.

Le dichiarazioni di James Gunn

Il film con star Xolo Mariduena nel ruolo di Jaime Reyes arriverà nei cinema il 18 agosto e ora James Gunn ha spiegato: "Il primo personaggio del DCU, sicuramente, è Blue Beetle e il primo film intero del DCU sarà Superman".

Il filmmaker faceva, ovviamente, riferimento a Superman: Legacy, la nuova avventura con al centro Clark Kent di cui è in corso in queste settimane il casting. I fan devono ancora infatti scoprire chi erediterà l'iconico ruolo nel progetto scritto e diretto da Gunn, che mesi fa aveva confermato che Henry Cavill non sarà coinvolto nella sua versione del DC Universe.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

Di cosa parla Blue Beetle

Blue Beetle: una scena del cinecomic

La trama ufficiale di Blue Beetle anticipa: "Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro ma scoprirà da subito che non è proprio come l'ha lasciata. Mentre cerca il suo scopo nel mondo, il destino fa sì che Jaime si ritrovi inaspettatamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene improvvisamente scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e dotato di un'incredibile armatura capace di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle" si legge nella sinossi ufficiale fornita da Warner Bros.

Nel film hanno recitato anche Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Susan Sarandon e George Lopez, in aggiunta a Belissa Escobedo e Harvey Guillén.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà ad agosto nelle sale.