Blue Beetle, Xolo Maridueña: 'Il mio eroe ha il costume più cool di sempre'

Xolo Maridueña ha parlato della realizzazione del film Blue Beetle, lodando il costume del giovane eroe al centro della trama del progetto targato DC.

L'attore, intervistato dal magazine Empire, ha condiviso qualche dettaglio del lavoro compiuto in post-produzione.

L'approvazione del protagonista

Rispondendo alle domande della rivista, Xolo Mariduena ha parlato del costume di Blue Beetle che permette al giovane Jaime Reyes di avere i suoi poteri, tra cui quello di volare, utilizzare varie armi e risultare quasi intoccabile grazie a un esoscheletro impenetrabile.

La giovane star ha spiegato: "Il costume è semplicemente incredibile. Penso sia il più cool che esista".

Xolo ha aggiunto: "Dopo aver visto il film e il lavoro compiuto con la CGI, ho pensato: 'Okay, ora è deciso. Si tratta del costume più figo di sempre'".

Ecco una nuova foto del protagonista:

Blue Beetle: una nuova foto del film

I progetti per il personaggio

Il regista Angel Manuel Soto ha inoltre aggiunto che il personaggio quasi sicuramente tornerà in futuro nel DCU: "L'idea era, per il primo film, che volevamo mantenerlo il più realistico possibile. Volevamo che i pericoli fossero più personali. Volevamo che fossero per prima cosa l'eroe della sua famiglia, della sua area e della sua comunità prima che diventi l'eroe del mondo. Prima che diventi l'eroe dell'universo. Non volevamo che salvasse il pianeta dalla distruzione aliena nel primo film".