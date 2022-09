Blue Beetle, Xolo Maridueña: "Walter Hamada mi disse che questo ruolo è molto importante per l'universo DC"

Sembra che Blue Beetle avrà un ruolo fondamentale nell'universo DC, o almeno è ciò che Xolo Maridueña si è sentito da Walter Hamada in persona quando gli venne offerta la parte.

La giovane star di Cobra Kai ricorda ai microfoni dell'Hollywood Reporter come venne a sapere che sarebbe presto diventato un supereroe DC, e cosa accadde in quell'occasione, quando ricevette un invito per il pranzo dai vertici di DC Films.

Il boss di DC Films Walter Hamada e il produttore di Warner Galen Weisman chiamarono l'attore 21enne per cumincargli qualcosa di relativo al film di Blue Beetle, pensò Xolo Mariduena, ma la giovan star non poteva immaginare di aver già ottenuto il ruolo dopo una semplice chiacchierata via zoom, senza neanche un provino.

"Senti Xolo" gli disse allora Hamada, vedendolo nervoso "Il ruolo di Blue Beetle sarà davvero importante per questo universo. E tutto ciò che vogliamo è assicurarci che chi lo interpreterà sarà una persona vera, autentica, e non solo un bel visino. Si tratta di qualcosa di più di quel che si vede sullo schermo".

E a quanto pare, queste parole hanno aiutato Maridueña a calmarsi, perché come ha poi rivelato l'attore: "All'inizio mi sembrava di soffrire un po' della sindrome dell'impostore. Non avevo ancora letto nemmeno una parola della sceneggiatura, come facevano ad essere certi [che fossi quello giusto per la parte]?".

Ma per fortuna "Sono stati tutti così accoglienti con me, e mi hanno instillato davvero tanta fiducia e sicurezza durante le riprese" ha spiegato, aggiungendo "Blue Beetle non ha l'obiettivo di rendermi il nuovo rubacuori o la nuova grande star di Hollywood. Ma vuole mostrare alle persone che queste storie sui latinoamericani non devono per forza essere sui narcotrafficanti o le gang. Si può essere dipinti anche in maniera positiva".

Blue Beetle arriverà al cinema ad agosto 2023.