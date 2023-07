Blue Beetle: la campagna di marketing virale fake dei fan rinfaccia a Warner Bros di non aver promosso il film

Nonostante l'uscita del final trailer italiano solo poche ore fa, i fan di Blue Beetle sono insoddisfatti della campagna di marketing di Warner Bros. legata all'uscita del film e hanno deciso di creare una esilarante campagna fake divenuta rapidamente virale.

Su tutte le piattaforme di social media, i fan e i creatori di contenuti hanno pubblicato le proprie immagini false per aumentare l'hype per l'uscita di Blue Beetle, fissata per il 17 agosto, ideando merchandise inesistente, cameo in altri film e l'approvazione di alcune delle più grandi star di Hollywood.

Una folle campagna di marketing fake

Interessati a giocare presto al videogioco Blue Beetle? Bene, il prodotto non esiste ancora, ma non diciamolo a chi ne ha creato uno per la console Nintendo DS.

Grazie all'arguta campagna Blue Beetle è "apparso" perfino in un video a Las Vegas durante la conferenza stampa col presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador.

Alcuni volenterosi hanno creato le pubblicità per i Blast Pancakes di Beetle Berry con sciroppo di Scarabeo e per il menù a tema Blue Beetle che NON troverete al Burger King.

I prodotti proposti includono una toilette, un album in vinile e preservativi di marca.

Potete persino godere della compagnia del supereroe blu al cinema grazie a un pratico secchiello per popcorn a tema Blue Beetle.

Blue Beetle è riuscito perfino a entrare a far parte del cast del blockbuster annunciato Barbie in un cameo.

Perfino il regista Martin Scorsese, noto per il suo scarso apprezzamento dei cinecomic, ha dato il suo sigillo di approvazione a Blue Beetle.

Blue Beetle: "Batman è fascista", la battuta di George Lopez nel trailer scatena la reazione dei fan

Che cosa accade in Blue Beetle?

In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Fanno parte del castXolo Mariduena, Adriana Barraza, Damían Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, Susan Sarandon e George Lopez. Angel Manuel Soto dirige il film scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, in arrivo nei cinema italiani il 17 agosto.