Blue Beetle eviterà l'imbarazzante problema' del costume di The Flash

A giudicare dalle prime immagini e dai video pubblicati in rete, il costume di Blue Beetle sembra essere migliore di quello di Barry Allen in The Flash, fortemente criticato dai fan

Una delle più grandi critiche espresse dai fan riguardanti The Flash era relativa al costume di Barry Allen (Ezra Miller) che in molte scene sembrava "finto" e troppo dipendente dall'uso della CGI. A quanto pare l'imbarazzante problema non si ripeterà con Blue Beetle, nuovo film della DC in arrivo nelle sale ad agosto.

Il costume indossato dall'alter ego di Jaime Reyes (Xolo Maridueña) sembra essere molto più pratico e realistico, e molti fan hanno potuto vederlo di persona in occasione del San Diego Comic-Con. Ovviamente, come già evidenziato dai vari trailer, non mancherà l'uso della CGI quando Blue Beetle è intento a sfoggiare i suoi poteri.

In Blue Beetle, il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo.

Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.

Nel nuovo spot TV sono stati in molti a notare un riferimento a Superman. Ma attenzione, non si tratta del vecchio Superman bensì della nuova iterazione del DC Universe. Come già specificato da James Gunn, infatti, Blue Beetle sarà a tutti gli effetti il primo personaggio del DC Universe, mentre Superman: Legacy sarà il primo film di questo nuovo ciclo di storie.

Diretto da Angel Manuel Soto e con una sceneggiatura firmata da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle arriverà nelle sale il 18 agosto.