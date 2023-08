Blue Beetle: ecco come il film si inserisce nel nuovo DC Universe

Blue Beetle è finalmente arrivato nelle sale e, dopo il clamoroso flop di The Flash, la DC sembra essere tornata sulla giusta traiettoria. Il film ha ottenuto un sorprendente punteggio su Rotten Tomatoes, riscuotendo reazioni positive di critica e pubblico. Ma come si inserisce all'interno del nuovo DC Universe? Ecco la risposta.

All'interno del film vengono menzionati Batman, Superman e Flash, chiaro segnale di come il personaggio interpretato da Xolo Maridueña esista nello stesso universo dei suddetti eroi. IN una scena, inoltre, Jaime Reyes indossa una felpa di Gotham City, facendo capire come abbai studiato lì legge per poi laurearsi. Ma non è tutto, perchè viene più volte fatto riferimento a Ted Kord, che nei fumetti è stato il secondo Blue Beetle, e le scene post-credits lasciano presagire un suo debutto in live action.

Anche James Gunn ha voluto supportare l'uscita del film, scrivendo sul suo Instagram: "Non vedo l'ora che tutto il pubblico incontri Jaime Reyes, personaggio che sarà un'aggiunta fantastica del DCU da qui in avanti".

Blue Beetle, la recensione: un ottimo cinecomic nel segno della latin culture

Blue Beetle diventerà una trilogia?

Angel Manuel Soto, regista del film, ha lasciato intendere che i piani sarebbero quelli di realizzare una trilogia su Blue Beetle. Tutto ovviamente dipenderà dall'accoglienza del pubblico e dagli incassi finali al box-office. Per il momento, però, la strada è positiva.

Questa la trama del film: Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro solo per scoprire che le cose sono ben diverse da come le aveva lasciate. Mentre cerca di trovare il suo scopo nel mondo, il destino interviene quando Jaime si ritrova inaspettatamente tra le mani un'antica reliquia della biotecnologia aliena: lo Scarabeo.

Quando lo Scarabeo sceglie improvvisamente Jaime come suo ospite simbiotico, gli viene conferita un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari che lo trasformerà nel supereroe noto come Blue Beetle.