Blue Beetle è il film DC(EU) dal punteggio più alto dal 2021 su Rotten Tomatoes

Il punteggio di Blue Beetle su Rotten Tomatoes lo classifica al primo posto tra le uscite DCEU dal 2021 a oggi, almeno secondo chi ha diritto di voto sulla celebre piattaforma aggregratice di recensioni.

Blue Beetle Certified Fresh +

Blue Beetle: una foto

Non solo ha ottenuto l'importante riconoscimento Certified Fresh, ma Blue Beetle è ora il miglior film del DCEU dal 2021 a oggi secondo i numeri totalizzati su Rotten Tomatoes.

Il cinecomic con protagonista Xolo Maridueña ha infatti totalizzato un 82% di punteggio basandosi su 87 recensioni della critica (dopo essere partito con un 88%), ed è uno di soli quattro film del DCEU a poter vantare la dicitura di cui parlavamo (assieme a Wonder Woman, The Suicide Squad, Shazam! e Birds of Prey) oltre quello con il consenso critico più ampio.

"Guidato dalla magnetica performance di Xolo Maridueña nel ruolo titolare, Blue Beetle è un rinfrescante film sui supereroi che si focalizza sulla famiglia e si dimostra ricco di humor e cuore" riporta CBM, citando quanto si legge sul sito.

L'origin story di Jaime Reyes ha dunque superato Black Adam (39%), Shazam! Furia degli Dei (49%) e The Flash (64%), e si posiziona dietro The Suicide Squad (90%) in quanto a punteggio della critica.

Cosa vedremo in Blue Beetle

Blue Beetle: una foto del film

Come recita la sinossi ufficiale di Blue Beetle: "Il neolaureato Jaime Reyes torna a casa pieno di aspirazioni per il suo futuro, ma scoprirà presto che questa non è proprio come l'ha lasciata. Mentre è alla ricerca del suo posto nel mondo, il fato fa sì che Jaime si ritrovi improvvisamente in possesso di un'antica reliquia di biotecnologia aliena: lo Scarabeo. Jamie viene dunque scelto dallo Scarabeo come suo ospite simbiotico e gli viene donata un'incredibile armatura dotata di poteri straordinari e imprevedibili. Il suo destino cambierà per sempre e Jamie si trasformerà nel Supereroe Blue Beetle".

Nel film in uscita il 17 agosto troviamo anche George Lopez, Damian Alcazar, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine, Harvey Guillén, Susan Sarandon e Becky G.