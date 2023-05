Blade: lo sviluppo del film Marvel è in pausa per via dello sciopero degli sceneggiatori

Continua il periodo negativo relativo alla produzione di Blade. Adesso che sembrava essere tutto in ordine e le riprese sarebbero dovute iniziare il mese prossimo, lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso ha cambiato nuovamente le carte in tavola. La notizia è arrivata da The Hollywood Reporter secondo cui i Marvel Studios hanno messo in pausa il film per via delle varie mobilitazioni.

Al momento non si hanno notizie certe sulla fine dello sciopero, ma per molti è destinato a durare a lungo fino a quando non si troverà un accordo sul loro status economico. Creato come personaggio secondario da Marv Wolfman e Gene Colan, Blade è apparso per la prima volta in Tomb of Dracula n. 10 nel 1973, diventando un cult. È un ibrido umano-vampiro grazie a sua madre che è stata morsa e uccisa da un succhiasangue durante il parto.

La produzione travagliata di Blade

Di recente è stato ingaggiato Nic Pizzolatto, creatore della serie HBO True Detective, per occuparsi della riscrittura della sceneggiatura del film che vedrà protagonista Mahershala Ali nel ruolo reso celebre da Wesley Snipes negli anni 2000. L'autore aveva già lavorato con il premio Oscar proprio alla terza stagione di True Detective.

Blade, i cambiamenti alla sceneggiatura hanno rimosso la presenza di Kit Harington nel film? Gli ultimi rumor

Quando arriverà nelle sale?

Il reboot di Blade sarà diretto da Yann Demange da una sceneggiatura del candidato all'Emmy Michael Starrbury e, come anticipato, sarà "più oscuro della maggior parte dei film dell'MCU." Mia Goth si unirà a un cast che include anche Aaron Pierre e Delroy Lindo, ma i dettagli del suo personaggio al momento sono tenuti nascosti.

Il film dovrebbe arrivare nei cinema nell'autunno 2024, concludendo la Fase 5 dell'MCU. Se lo sciopero dovesse continuare a lungo, però, non è da escludere l'ipotesi slittamento.