Blade, Aaron Pierre non comparirà nel film: 'Dopo le varie riscritture non ne faccio più parte'

Secondo quanto appreso da Variety, Aaron Pierre non è più legato al prossimo film della Marvel, Blade. L'attore ha dato l'annuncio sul tappeto rosso dei 55° NAACP Image Awards. "All'inizio ci sono state delle conversazioni. Man mano che il progetto si è evoluto e dopo le varie riscritture, non ne faccio più parte...", ha detto Pierre a proposito del suo coinvolgimento.

Pierre avrebbe dovuto recitare accanto a Mahershala Ali, che interpreta il cacciatore di vampiri originariamente portato in vita da Wesley Snipes. Il ruolo di Pierre non è stato rivelato, anche se l'attore era stato scelto per la parte dopo un ampio e approfondito processo di casting. La Marvel ha solo annunciato ufficialmente il casting di Ali per il ruolo dell'omonimo cacciatore di vampiri.

L'attore si è detto entusiasta degli altri progetti che ha in cantiere. Dopo aver annunciato la sua uscita da Blade, ha aggiunto: "Ma ci sono diverse cose che mi entusiasmano moltissimo. Rebel Ridge con Jeremy Saulnier e il prequel de Il Re Leone con Barry Jenkins. Tutte cose che usciranno quest'anno e che io e il team siamo profondamente eccitati e non vediamo l'ora di condividere con il mondo".

Blade sarà il secondo film Marvel vietato ai minori dopo Deadpool 3

Un processo di sviluppo complicato

Pierre non è certo il primo a lasciare il film Marvel, che ha avuto un processo di sviluppo travagliato. Dal luglio 2021 sono stati ingaggiati diversi registi e sceneggiatori. Inizialmente la regia era stata affidata a Bassam Tariq e la sceneggiatura a Stacy Osei-Kuffour, che ha abbandonato il progetto due mesi prima dell'inizio della produzione. Yann Demange è poi salito a bordo come regista e Michael Green è stato assunto come sceneggiatore. Variety ha riportato che almeno cinque scrittori sono stati ingaggiati per il film.

"Ci stiamo lavorando. Questo è il tutto quello che posso dirvi", ha dichiarato Ali a Entertainment Weekly nel dicembre 2023. "Sono davvero incoraggiato dalla direzione del progetto. Torneremo a lavorarci relativamente presto. Sono sinceramente incoraggiato in termini di come stanno le cose, di chi è a bordo per quanto riguarda la scrittura della sceneggiatura, la regia e tutto il resto. Quindi questo è il massimo che posso dirvi", ha aggiunto Ali.

Inizialmente Blade avrebbe dovuto arrivare nei cinema il 3 novembre 2023, venendo poi posticipato al 6 settembre 2024 e, attualmente al 7 novembre 2025.