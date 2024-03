Blade, le riprese del cinecomic Marvel al via in autunno

A cinque anni dall'annuncio di un reboot di Blade per il Marvel Cinematic Universe ora la produzione del film, con protagonista il premio Oscar Mahershala Ali, dovrebbe essere imminente. Il progetto è stato ostacolato dalla pandemia e la data d'uscita è slittata parecchie volte e ora il film dovrebbe vedere la luce non prima del 2026.

Mahershalalhashbaz Ali in una scena di The 4400

Lo scorso aprile, il creatore di True Detective Nic Pizzolatto è stato incaricato di scrivere l'ultima di una serie di riscritture dello script ma alla fine lo sceneggiatore è stato sostituito da Michael Green, sesto autore ad occuparsi di una sceneggiatura passata da parecchie mani.

Mahershala Ali rimane nel cast

Tra le varie voci degli ultimi tempi anche un rumor sul possibile abbandono del progetto da parte di Mahershala Ali, incentivato dall'addio di Aaron Pierre al film. In realtà, Ali sarà il protagonista ed erede di Wesley Snipes, che interpretò il personaggio nella saga all'inizi degli anni 2000.

Il canto del cigno: Mahershala Ali in un primo piano

Yann Demange è stato scelto come regista al posto di Bassam Tariq, con Mia Goth nel cast insieme a Delroy Lindo. Blade sembra essere uno dei progetti più interessanti nel prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio di Marvel Comics è apparso per la prima volta nei fumetti nel 1975 ed è apparso in diversi lungometraggi e serie tv.