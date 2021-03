Blade: il creatore del fumetto ha svelato la data di uscita del reboot Marvel?

Il creatore di Blade, Marv Wolfman, avrebbe suggerito una possibile data di uscita per il reboot Marvel con Mahershala Ali: il film potrebbe arrivare nei cinema nel 2022.

As the writer-daddy of Cyborg, Deathstroke and others, I am looking forward to next week's release of Zach Snyder's... Pubblicato da Marv Wolfman su Mercoledì 10 marzo 2021

Dopo il successo di Blade, saga interpretata da Wesley Snipes, Marvel ha deciso di far rientrare il personaggio in seno al Marvel Cinematic Universe con un reboot che vedrà nuovo protagonista il Premio Oscar Mahershala Ali. A scrivere il film sarà l'autrice di Watchmen Stacy Osei-Kuffour, ma per il momento del progetto non si sa altro. Secondo i rumor, la produzione di Blade prenderà il via questo autunno in tempo per un'uscita nel 2022, speculazione alimentata dallo stesso Marv Wolfman.

In un post su Facebook in cui esprime la sua eccitazione per l'uscita di Zack Snyder's Justice League e per l'apparizione di personaggi come Deathstroke e Cyborg nel film, Marv Wolfman sembra fare riferimento a un'uscita di Blade nel 2022 scrivendo:

"La prossima settimana Justice League. L'anno prossimo Blade. E so che ce ne saranno altri".

Blade: Wesley Snipes non sarà coinvolto nel reboot, ma annuncia un nuovo progetto "Blade-Killer"

L'annuncio di Wolfman è più che plausibile vista l'intenzione di Marvel di ripartire il prima possibile con le uscite al cinema dei suoi cinecomic. Dobbiamo però tener conto dell'affollamento nello schedule, peggiorato dall'emergenza sanitaria che ha causato il ritardo a catena delle uscite previste per il 2020. Il 2022 prevede già quattro film in uscita: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Captain Marvel 2. Lo sutdio diffonderà inoltre nuove serie su Disney+, tra queste Moon Knight e She-Hulk. Ci sarà spazio anche per Blade? Lo scopriremo prossimamente.