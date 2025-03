Blade: il reboot con Mahershala Ali "sospeso a tempo indeterminato"

Lo scorso anno, il reboot di Blade era stato eliminato dalla programmazione ufficiale dei Marvel Studios e sembrava che l'obiettivo fosse quello di ripristinarlo nel 2025.

Purtroppo, l'ultimo aggiornamento sul film non è molto incoraggiante per i fan del Marvel Cinematic Universe. Dopo le ultime indiscrezioni sull'avvio della produzione in Regno Unito, un insider sostiene che il film è stato messo in pausa a tempo indeterminato.

Le cause del rinvio di Blade

L'ultima notizia trapelata sul progetto era positiva e riguardava la stesura della sceneggiatura firmata da Eric Pearson che sembrava aver soddisfatto tutti gli addetti ai lavori ma evidentemente non è così.

Primo piano di Mahershala Ali in The 4400

La vera ragione pare essere l'attenzione e la priorità dei Marvel Studios alle storie del Multiverso, in vista di Avengers: Doomsday e Secret Wars. La difficoltà potrebbe essere proprio la tempistica e non la realizzazione in sé di Blade.

L'aggiornamento passato di Mahershala Ali e il crossover con Wesley Snipes

La presenza di Wesley Snipes in Deadpool & Wolverine aveva particolarmente stuzzicato i fan, che già sognavano un multiverso anche per la trama di Blade ma ora è tutto in stand-by.

In passato, Mahershala Ali aveva fornito un aggiornamento positivo sul progetto di Blade:"Ci stiamo lavorando. È il meglio che posso dire. Sono davvero incoraggiato dalla direzione che sta prendendo il progetto. Penso che torneremo presto a lavorarci sopra. Sono sinceramente incoraggiato da dove siamo arrivati, da chi è coinvolto, da chi sta guidando il progetto, sia nella scrittura che nella regia. È tutto ciò che posso dire per ora".

Wesley Snipes in una scena di Blade

Premiato due volte con l'Oscar al miglior attore non protagonista per Moonlight nel 2017 e per Green Book nel 2019, Mahershala Ali è stato scelto dai Marvel Studios per ereditare il ruolo di Blade da Wesley Snipes, che vi recitò nei primi anni 2000.