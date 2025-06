Blade, David Goyer ammette: "Potrei prendere in considerazione l'idea di occuparmi del reboot"

David Goyer ha rivelato che sarebbe disposto a collaborare alla realizzazione del nuovo film di Blade, ma di non essere ancora stato coinvolto da Disney e Marvel.

In un'intervista rilasciata a Variety, il filmmaker ha rivelato che si era offerto per aiutare lo sviluppo del reboot che, nel corso degli anni, ha affrontato più di un ostacolo.

Una situazione complicata per Blade

Parlando della possibilità di occuparsi del ritorno di Blade sul grande schermo, David Goyer ha dichiarato: "È così divertente, circa otto mesi fa - quando c'è stato non l'ultimo intoppo, ma il precedente - ci sono state così tante persone che mi dicevano: 'Amico, lavoreresti a Blade? Ti lasceresti coinvolgere?'. Ed erano amici, fan, e persone sui social media".

Lo sceneggiatore ha aggiunto: "E non ci stavo nemmeno pensando realmente, ma poi ho fatto chiamare la Marvel dal mio agente e ho detto: 'Ragazzi, avete bisogno di aiuto?'. E hanno risposto: 'Ti vogliamo bene, ma pensiamo di aver trovato la chiave giusta ora e siamo in una buona situazione'. E poi è accaduto un altro problema. E quindi no, non mi hanno contattato".

Un possibile ritorno tra le fila Marvel?

Goyer ha quindi ribadito che non sa cosa stia accadendo al progetto e perché ci sono ancora così tanti ritardi, ma sarebbe comunque disposto ad aiutare: "Potrei pensarci perché amo il personaggio e ha, in un certo senso, dato il via alla mia carriera con i supereroi. Anche se ora sono considerato uno della DC, ho iniziato lavorando per la Marvel. Lo valuterei, sarebbe divertente ritornare in quel mondo".

David ha però voluto precisare: "Detto questo, ho praticamente chiuso al 99% con i supereroi. Amo queste cose. Guardo tutti i film, ma ho fatto semplicemente così tanto in quel mondo. Ma sì, lo prenderei in considerazione, anche solo in nome dei bei vecchi tempi".