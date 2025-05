Blade, lo sceneggiatore della trilogia originale si offre di aiutare la Marvel: "Fatemi uno squillo"

David S. Goyer, nel corso di una recente intervista concessa a ScreenRant, ha dichiarato di essere più che pronto a rispondere alla chiamata nel caso in cui i Marvel Studios di Kevin Feige avessero bisogno di lui per riscrivere il film su Blade con Mahershala Ali, a cui si sta lavorando ormai da anni senza che si arrivi a una soluzione.

Goyer non è nuovo al cacciatore di vampiri dei fumetti, avendo scritto tutti e tre i film della trilogia originale di Blade con Wesley Snipes protagonista. Goyer ha anche fatto il salto dietro la macchina da presa dirigendo anche l'ultimo capitolo, Blade: Trinity, del 2004.

"Lo farei. Ho sempre amato il personaggio e lo amo tuttora", ha detto Goyer quando gli è stato chiesto se avrebbe scritto il reboot di Blade della Marvel per l'MCU. "Sono stato seduto in disparte chiedendomi: 'Che cosa sta succedendo? Perché ci stanno mettendo così tanto?'. Perché io stesso sono un grande fan della Marvel e sono rimasto totalmente perplesso".

Blade, tutti i problemi del nuovo film con Mahershala Ali

Blade 2024

I Marvel Studios avevano originariamente annunciato la pellicola nel luglio 2019, ma lo sviluppo è stato interrotto più volte, dato che diversi sceneggiatori e registi si sono avvicendati nel corso degli anni.

Wesley Snipes e Ron Perlman in una scena del film 'Blade II'

Bassam Tariq è stato il primo a essere ingaggiato per il film, ma ha abbandonato il progetto nel settembre 2022, circa due mesi prima dell'inizio delle riprese. Nel corso degli anni sono stati annunciati anche diversi sceneggiatori, da Stacy Osei-Kuffour, autore di Watchmen, a Michael Starrbury. Più recentemente, il regista Yann Demange (Lovecraft Country) ha abbandonato la regia lo scorso giugno.

Kevin Feige aveva dichiarato la scorsa estate, durante il press tour di Deadpool & Wolverine, che non affrettare troppo l'uscita di Blade è stata una grande priorità per lo studio, spiegando: "Negli ultimi due anni, mentre cercavamo di realizzare il film, la cosa più importante per noi è stata non affrettare i tempi e assicurarci di fare il film di Blade giusto".