Eternals, per Kit Harington "è la punta dell'iceberg per il mio Cavaliere Nero"

Kit Harington auspica un futuro roseo in Marvel per il personaggio di Cavaliere Nero anticipando che Eternals sarà solo la punta dell'iceberg. L'attore inglese non è certo nuovo ai franchise di successo visto l'entusiasmo scaturito nel fandom dal personaggio di Jon Snow ne Il trono di spade.

Eternals: una foto dei protagonisti

Parlando con Total Film, Kit Harington - che in Eternals interpreta Dane Whitman, alias il Cavaliere Nero - si dichiara convinto che il cinecomic sfiori solo "la punta dell'iceberg" nell'esplorare il suo personaggio:

"Non so se il mio personaggio andrà avanti o meno. Avevo letto di chi potesse essere o diventare. Quindi c'è la possibilità di una traiettoria più lunga. E spero che questa sia la punta dell'iceberg per il mio personaggio. Spero, ma proprio non lo so, Sono all'oscuro come chiunque altro. E cerco di non vivere troppo avanti nel futuro senza avere niente di certo. Anche quando ero ne Il trono di spade, anche nella sesta stagione, presumevo che la settima stagione non sarebbe arrivata!"

Eternals: chi sono i nuovi eroi cosmici del Marvel Cinematic Universe?

Nei fumetti degli Eterni, Dane ha spesso una relazione romantica con Sersi, un membro degli Eterni e che sarà interpretato nel film da Gemma Chan. Tuttavia, gran parte del trailer di Eternals mostra il personaggio di Sersi apparentemente coinvolto sentimentalmente con Ikaris (Richard Madden). Interrogato sulla possibilità di un triangolo sentimentale in Eternals, Kit Harington non si è sbilanciato, ma ha ammesso che esiste una "connessione" tra i due:

"Penso che siano state dette alcune cose al riguardo dai media. Non direi che siano accurate. Ma Dane ha un legame con Sersi, così come il personaggio di Richard".

L'uscita italiana di Eternals è fissata per il 3 novembre 2021.