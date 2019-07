Black Widow: Scarlett Johansson svela le scene del film Marvel al Comic-Con

Black Widow arriverà nei cinema l'1 maggio 2020 e Scarlett Johansson ha presentato le prime scenee del film al Comic-Con di San Diego.

Il video non è ancora apparso online e non resta che affidarsi ai resoconti di chi era in sala per scoprire i primi dettagli delle scene già girate dagli interpreti.

Al San Diego Comic-Con 2019 erano presenti la regista Cate Shortland e gli interpreti David Harbour che in Black Widow ha il ruolo di Alexi, Florence Pugh che sarà Yelena, O-T Fagbenle nel ruolo di Bentley e Rachel Weisz che sarà Molina.

La filmmaker ha promesso che si racconterà il passato di Vedova Nera e si scoprirà come supera i traumi vissuti e diventa una persona migliore. Gli eventi dovrebbero essere ambientati dopo quanto mostrato in Captain America: Civil War.

La protagonista di Black Widow Scarlett Johansson ha raccontato: "Non penso che avrei potuto interpretare questa versione di Natasha dieci anni fa, sarebbe stato un film davvero diverso. Posso ora interpretarla come una donna completamente realizzata in tutte le sue sfumature. Sono entusiasta all'idea che i fan possano vedere il lato pieno di difetti".

Harbour ha inoltre detto che nel film scritto da Jac Schaeffer - una delle tante novità confermate e annunciate durante il panel sulla fase 4 Marvel - conferma che il suo personaggio proverà dei sentimenti complicati nei confronti di Captain America, mentre Pugh ha spiegato che Yelena sarà quasi come una sorella per Natasha.

Rachel Weisz ha invece spiegato che voleva entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe perché è affascinata dai personaggi femminili forti creati per i cinecomic dello studio.

Il video di Black Widow presentato mostrava dei flashback all'epoca di Avengers: Age of Ultron e alcune scene di Captain America: Civil War. Natasha spiega che ha compiuto degli errori e ha tradito Tony fermando Black Panther. L'azione si sposta poi a Budapest, dove Black Widow affronta Yelena e le due donne iniziano a combattere distruggendo una cucina e spostandosi poi in salotto mentre cercano di soffocarsi a vicenda. Spazio poi a un inseguimento a bordo di alcune moto, a sparatorie, scene di fuga e salti da una finestra. Il teaser, realizzato dopo soli 30 giorni di riprese, conferma la presenza di Taskmaster come villain del film.

