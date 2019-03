Black Widow: Marvel vuole Andre Holland nel ruolo del villain

Nuovi rumor sul casting di Black Widow indicano Andre Holland come prediletto da Marvel nel ruolo del villain. Mentre i Marvel Studios festeggiano l'arrivo in sala di Captain Marvel (qui trovate la nostra recensione di Captain Marvel), la compagnia è già immersa nella preparazione della nuova avventura al femminile dell'MCU ed è impegnata nella scelta del cast da affiancare alla protagonista Scarlett Johansson.

Contro chi se la dovrà vedere Natasha Romanoff in Black Widow? Secondo di That Hashtag Show, la star di Moonlight Andre Holland sarebbe il frontrunner di Marvel per il ruolo del villain che, come anticipato in un report, sarà "duro, pericoloso e misterioso".

Al momento non si conosce l'identità del personaggio che potrebbe essere affidato ad Andre Holland, anche se rumor indicano Taskmaster o Red Guardian come possibili nemici di Black Widow.

In Marvel Ultimate Comics Universe (1610) Taskmaster è Tony Masters, ex-mercenario con l'abilità di assimilare ogni potere con cui viene in contatto. Tony Masters viene rappresentato come un uomo di colore di mezza età perciò l'etnia coinciderebbe con quella di Andre Holland. La versione originale di Taskmaster non aveva l'abilità di assorbire i poteri, ma possedeva riflessi fotografici acquisiti mentre lavorava per lo SHIELD, capacità che gli permetteva di imitare ogni movimento fisico solo dopo averlo osservato. Non sarebbe una sorpresa se i Marvel Studios decidessero di combinare entrambi i poteri di Taskmaster dando vita a una super versione del villain.

In un primo tempo si era parlato della possibilità di fare di Black Widow un film vietato ai minori, cioè bollato col rating R (categoria di censura americana), ma il capo di Marvel Kevin Feige ha smentito l'ipotesi confermando che Black Widow sarà un film per tutti come gli altri prodotti dell'MCU. Ieri sono circolate voci sul possibile ingaggio di Emma Watson in un ruolo centrale. Per il momento non ci resta che attendere e vedere se l'ingaggio della Watson e di Holland si concretizzerà.

Nell'attesa, chi vuol rivedere Black Widow sul grande schermo potrà farlo a partire dal 24 aprile in Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!