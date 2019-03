Black Widow: Emma Watson vicina a ottenere un ruolo da protagonista nel film Marvel?

Black Widow è uno dei cinecomic più attesi del mondo Marvel ed Emma Watson sembra essere tra le preferite dello studio per un ruolo da protagonista accanto a Scarlett Johansson che sarà ancora una volta Natasha Romanoff.

A sostenere che i produttori siano molto interessati alla possibilità di ingaggiare la star di Harry Potter, per un ruolo descritto come "una versione femmiile molto tosta in stile James Bond", sono le fonti di The Hashtag Show che hanno inoltre svelato che nella lista delle potenziali eroine ci sono anche Alice Englert, Dar Zuzovsky e Florence Pugh.

La scelta della co-protagonista di Black Widow non dovrebbe essere molto distante: l'inizio delle riprese sembra sia previsto per il mese di giugno. Alla regia del film ci sarà Cate Shortland e nel lungometraggio dovrebbe esserci anche un attore, di circa quaranta anni, nel ruolo del villain coinvolto nella storia portata sul grande schermo. Le indiscrezioni emerse dalle audizioni non hanno svelato l'identità del personaggio e molti fan pensano che si tratti di Taskmaster o Red Guardian.

Emma Watson potrebbe quindi entrare nel Marvel Cinematic Universe dopo aver completato le riprese di Little Women, la nuova versione cinematografica del classico scritto da Louisa May Alcott che verrà diretta da Greta Gerwig.