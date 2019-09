Black Widow: una foto dal set potrebbe smentire la morte di Natasha in Avengers: Endgame

Una foto rubata dal set di Black Widow rimetterebbe in discussione la sorte toccata a Natasha Romanoff in Avengers: Endgame, Vedova Nera è morta per davvero?

Una foto leakead dal set di Black Widow potrebbe smentire la morte di Natasha in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame - Black Widow

Da quanto sappiamo finora, Black Widow racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff e seguirà due linee temporali diverse: i misteriosi fatti di Budapest a cui accennano Natasha e Hawkeye in The Avengers, e l'epoca compresa tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. A complicare la situazione, adesso, ci penserebbe una nuova foto dal set comparsa su Reddit.

Come per le altre anticipazioni che impazzano sulla Fase 4 dell'MCU, anche stavolta la fonte della teoria potenzialmente sconvolgente è Reddit. L'utente Black-Windows ha postato una foto leaked dal set di Black Widow mettendo in evidenza come Scarlett Johansson, nell'immagine, abbia lo stesso colore di capelli e la stessa acconciatura che sfoggia in Avengers: Endgame. Il sito web Wegotthiscovered ha subito colto la palla al balzo ipotizzando che Black Widow potrebbe contenere una terza linea temporale, ambientata nel presente. In tal caso Natasha potrebbe non essere realmente morta in Avengers: Endgame.

Black Widow: e se Tony Stark fosse uno Skrull?

A conferma di questa teoria vi sarebbe il fatto che Marvel ha sempre sottolineato visivamente i cambiamenti temporali con le differenti acconciature di Black Widow. Perché i fratelli Russo avrebbero dovuto dare tanta importanza, in Avengers: Endgame, all'acconciatura di Natasha senza una motivazione narrativa? Visto che Marvel non è nuova a resurrezioni di sorta, non ci stupirebbe scoprire che Natasha, in realtà, sia sopravvissuta al salto su Vormir e sia ancora viva e vegeta da qualche parte.

Un'altra possibilità è che la foto leaked provenga da eventi ambientati all'epoca di Avengers: Endgame, in tal caso potremmo vedere i fatti attraverso la prospettiva di Natasha. Per adesso, però, queste sono solo speculazioni prime di fondamento.

Per conoscere la verità non ci resta che attendere l'uscita di Black Widow al cinema prevista per il 1 maggio 2020.