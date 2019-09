Black Widow: e se Tony Stark fosse uno Skrull?

Tante le ipotesi circolate sul ritorno di Tony Stark in Black Widow, tra queste c'è chi pensa addirittura che nel film Stark sarà uno Skrull.

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

Dopo la conferma del ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man in Black Widow, i fan sono diventati sospettosi. L'addio di Downey al Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame sembrava definitivo, eppure adesso scopriamo che la star sarà Tony Stark per un'ultima volta.

Robert Downey Jr. farà dunque ritorno sul set smentendo quanto dichiarato finora? Non necessariamente. Così c'è chi ipotizza che la presenza di Tony Stark in Black Widow si otterrà riciclando le scene tagliate in Captain America: Civil War, come accaduto con Natalie Portman in Endgame.

A tormentare i fan, adesso, vi è un altro dubbio: e se il Tony Stark che abbiamo visto schioccare le dita in Avengers: Endgame fosse uno Skrull? A sviscerare la domanda è il sito Comicbook.com, che prova a fare chiarezza sulla fantasiosa ipotesi. Sappiamo che in Black Widow la presenza di Tony Stark è perfettamente logica, visto che il film è ambientato ben prima di Endgame, tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Eppure c'è chi non si arrende e sogna di trovare una motivazione che permetta di credere che Iron Man non è morto realmente. Così c'è chi pensa che il Tony Stark che abbiamo visto perire, potrebbe in realtà essere un alieno mutaforma sollevando però un ulteriore quesito, che fine avrebbe fatto in tal caso il vero Iron Man?

A confermare l'anticipazione temporale è stata la star del film David Harbour, dichiarando che dopo la visione i fan capiranno finalmente perché Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) ha fatto la scelta che ha fatto in Avengers: Endgame, scelta che l'ha condotta alla morte.

Black Widow arriverà nei cinema il 1 maggio 2020.