Black Panther: Wakanda Forever, secondo una teoria ci sarà più di un T'Challa

Diffuso in rete un nuovo spot di Black Panther che mostra un dettaglio interessante per i fan, dettagli che alimenterebbe la teoria sulla possibile presenza di più di un T'Challa.

Arriverà nelle sale italiane il 9 novembre Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film del 2018 con Chadwick Boseman. Il nuovo capitolo onorerà la memoria del compianto attore, purtroppo scomparso nel 2020, e al tempo stesso darà ai fan una nuova versione di Black Panther. Se fino a pochi giorni fa in molti erano convinti che sarebbe stata soltanto Shuri a diventare la nuova Black Panther, l'ultimo trailer pubblicato in rete ha attirato l'attenzione dei fan alimentando la teoria sulla presenza di più di un T'Challa: sono infatti presente ben due elmi, segno che in questo film potrebbero esserci molteplici successori a indossare il mantello.

Potete dare un'occhiata alle prime reazioni della critica a Black Panther: Wakanda Forever, successive alla premiere mondiale che si è tenuta nei giorni scorsi a Los Angeles. Tra le reazioni della critica, Clayton Davis di Variety ha definito il film "un bel tributo a Chadwick Boseman" lodando la performance di Angela Bassett.

Black Panther: Wakanda Forever - nel trailer appaiono due elmi

Black Panther: Wakanda Forever, quante sono le scene post-credits? [SPOILER]

Le modifiche apportate alla storia di Black Panther 2 dopo la morte di Chadwick Boseman sono servite a svolgere un ruolo importante nell'onorare la sua eredità. Ryan Coogler ha incorporato la morte di Boseman nella storia del sequel, facendo in modo che il film includesse anche la morte di T'Challa.

New entry del cast l'attore messicano Tenoch Huerta nei panni di Namor, altro importante personaggio dei fumetti Marvel che ricoprirà il ruolo del villain. Nel film vedremo anche la giovane Riri Williams (Dominique Thorne) indossare l'armatura di Ironheart.