Black Panther: Wakanda Forever, quante sono le scene post-credits? [SPOILER]

Mancano ormai una decina di giorni all'uscita nei cinema di Black Panther: Wakanda Forever. La premiere mondiale del film che si è tenuta poche ore fa a Los Angeles ci regala le prime anticipazioni e anche qualche informazione sulla presenza di scene post credits nell'atteso sequel.

Le aspettative sono comprensibilmente alte per il sequel che non solo continuerà a esplorare la cultura di Wakanda, ma renderà anche omaggio alla star di Black Panther Chadwick Boseman, scomparso nel 2020. Se ciò non bastasse, il sequel introdurrà il villain Namor (Tenoch Huerta) e Atlantide nel Marvel Cinematic Universe. A giudicare dalle prime reazioni della critica a Black Panther: Wakanda Forever, il pubblico non resterà deluso, ma per quanto riguarda la presenza di scene dopo i titoli di coda, come da tradizione Marvel, quali anticipazioni arrivano da oltre oceano?

Attenzione! Non proseguite nella lettura della news se non volete conoscere spoiler sulla presenza di scene dopo i titoli di coda in Black Panther: Wakanda Forever

Dopo la prima mondiale di Black Panther: Wakanda Forever dei Marvel Studios, i critici hanno confermato che il finale della Fase 4 include una scena sola dopo i titoli di coda, scelta sorprendente per Marvel, e la scena in questione è "davvero commovente", secondo Fico Cangiano di CineXpress:

"Black Panther è fantastico! Ryan Coogler ci regala un sequel meraviglioso e pieno di sentimento ad alto tasso emotivo che esplora in modo efficace temi rilevanti a livello globale. Un bellissimo tributo all'eredità di Boseman. Letitia e Tenoch sono fantastici e la scena dei titoli di coda è davvero commovente".

Orlando Maldonado di Rotten Tomatoes aggiunge che la scena dopo i titoli di coda di Black Panther 2 è "molto dolce:"

"Wakanda Forever ha UNA scena dopo i titoli di coda, tutto qui, ma è super dolce."

Black Panther: Wakanda Forever, i poster e lo spot hanno rivelato l'identità del successore di T'Challa?

Le anticipazioni fornite finora smentiscono il rumor secondo cui una delle scene dopo i titoli di Wakanda Forever avrebbe introdotto un nuovo importante villain dei fumetti. Possibile che Ryan Coogler abbia deciso di eliminare la scena in questione, o che il rumor non fosse accurato. Quel che è certo è che, a giudicare dalle prime reazioni, il sequel di Black Panther punterà tutto sul sentimento. Resta da scoprire se la scena sarà un altro tributo a T'Challa di Chadwick Boseman, uno sviluppo rivoluzionario dell'MCU o entrambi.