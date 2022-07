Black Panther: Wakanda Forever, il trailer ottiene 172 milioni di visualizzazioni in 24 ore

Il Comic-Con di San Diego, che si è tenuto lo scorso weekend, ha regalato numerose gioie ai fan Marvel, tra queste anche il teaser trailer di Black Panther: Wakanda Forever, il sequel del cinecomic con protagonista Chadwick Boseman, che ormai due anni fa ci ha lasciati.

Il trailer di Black Panther: Wakanda Forever ha ottenuto ben 172 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore di lancio, un numero altissimo che dimostra quanto i fan del Marvel Cinematic Universe fossero in trepidante attesa per questo contenuto. Come riporta Variety, il trailer è diventato così uno dei più cliccati al debutto del Marvel Cinematic Universe.

Anche sui social l'hastag #BlackPanther è diventato virale, con oltre 893.000 menzioni: l'hashtag #WakandaForever ha mantenuto il primo posto nelle tendenze per oltre cinque ore consecutive.

In tantissimi ricordano, ovviamente, Chadwick Boseman che viene indirettamente ricordato anche nel trailer molto commovente.

Speciale San Diego Comic-Con 2022: tutti gli eventi e gli ospiti

Il video mostra la nazione di Wakanda pronta ad andare in guerra contro un esercito di Atlantidei, guidato dal temibile Namor (Tenoch Huerta).

Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Danai Gurira, Florence Kasumba Winston Duke e Angela Bassett riprendono i loro ruoli dall'originale Black Panther, insieme ai nuovi arrivati nella serie Michaela Coel, Dominique Thorne, Alex Nivilani e Mabel Cadena.