[RUMOR] Mephisto sbarca nell'Universo Marvel e l'attore scelto per interpretarlo ha già acceso l'hype

Per lungo tempo si è speculato sul fatto che il più grande e mistico villain dell'MCU sarebbe apparso in WandaVision, ma sembra che i Marvel Studios abbiano deciso di farlo debuttare in un altro show che uscirà in autunno

Secondo rumor dell'ultimo minuto Mephisto farà il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. In un primo momento si era ipotizzato che il personaggio sarebbe apparso in WandaVision come la mente dietro la difficile situazione di Wanda Westview, ma la voce si è rivelata talmente infondata da far diventare Mephisto un meme tra i fan.

Secondo un post di ieri del leaker MyTimeToShineHello, la star di Borat e Il dittatore, Sacha Baron Cohen, interpreterà Mephisto in Ironheart, la serie Disney+ che dovrebbe uscire nell'autunno del 2023.

Lo show sarà interpretato da Dominique Thorne (Judah and the Black Messiah) nei panni di Riri Williams, un giovane ingegnere che, come descrive la Marvel, "crea l'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man".

It's true and I love it. Perfect casting https://t.co/1CPdCiI6Ng — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) October 15, 2022

Il leaker ha aggiunto che Mephisto conferirà a The Hood i suoi poteri. The Hood, alias Parker Robbins, è un cattivo con abilità mistiche che derivavano da stivali intrisi di magia e da un mantello. Apparirà in Ironheart, dove sarà interpretato da Anthony Ramos (In the Heights).

MyTimeToShineHello ha anche affermato che Mephisto dovrebbe essere una presenza di spicco nell'MCU andando avanti: "Di sicuro sarà presente a lungo termine. Solo un assaggio [in 'Ironheart']".

Anche Lizzie Hill di The Cosmic Circus ha scritto a riguardo su Twitter, rimanendo più cauta: "Credo che Sacha Baron Cohen sia coinvolto in 'Ironheart'. Credo che non sia Dormammu e che le voci su Mephisto potrebbero essere vere. Il tempo lo dirà".

Sulla carta, può sembrare strano che un personaggio mistico come Mephisto venga introdotto in una serie apparentemente incentrata sulla tecnologia come Ironheart. Tuttavia, è stato rivelato dai Marvel Studios durante il D23 (tramite Collider) che la serie avrebbe contrapposto la tecnologia alla magia.

Tenendo conto di ciò, non sarebbe così strano per la serie di Williams introdurre Mephisto, anche se in modo cospicuo.

Come per qualsiasi voce di corridoio, è importante prendere queste informazioni con le pinze.

Ironheart arriverà su Disney+ nell'autunno del 2023. Prima di allora, Riri Williams farà il suo debutto dal vivo in Black Panther: Wakanda Forever, in arrivo nelle sale il 9 novembre 2022.