Black Panther: Wakanda Forever, svelati i costumi dei Midnight Angels

Ieri sono terminati i festeggiamenti del D23 Expo, che si è tenuto dal 9 settembre, un evento in cui sono state rivelate tantissime novità relative al mondo Disney, ma anche al Marvel Cinematic Universe, tra cui anche nuovi costumi dei Midnight Angels del film Black Panther: Wakanda Forever.

Come rivela il profilo Instagram di Comicbook, vediamo infatti nuovi costumi esposti al D23 Expo, che rivelano come saranno i look dei Midnight Angels in Black Panther: Wakanda Forever, gruppo scissionista della Dora Milaje. Questo gruppo è guidato in parte da Ayo e Aneka e i costumi sono davvero impressionanti, perché estremamente fedeli al fumetto a cui è ispirato il film.

Una novità che ha esaltato i fan Marvel, che non vedono l'ora di vedere Black Panther: Wakanda Forever soprattutto perché sarà un vero e proprio tributo a Chadwick Boseman, il protagonista del primo film scomparso prematuramente a causa di una brutta malattia.

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo Black Panther rivelato dal set LEGO?

All'inizio di quest'estate, infatti, il regista del sequel Ryan Coogler ha affermato che il film onorerà pienamente l'eredità di Chadwick Boseman e il sequel è un importante tributo al compianto attore: "Abbiamo messo il nostro amore per Chadwick in questo film. Abbiamo anche messo la nostra passione".

In Black Panther: Wakanda Forever, la regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e la Dora Milaje (Florence Kasumba), combattono per proteggere la loro nazione dall'intervento potenze mondiali sulla scia della morte di re T'Challa.