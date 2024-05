Black Panther 3: Ryan Coogler avrebbe già firmato, ma Marvel lo vuole per il rilancio degli X-Men

Coogler dovrebbe tornare per il terzo film del franchise ma il suo nome sarebbe il più indicato per il debutto dei mutanti

Il franchise di Black Panther ha prosperato sotto il comando di Ryan Coogler che si è sempre detto disposto a tornare per un terzo film. Secondo un nuovo rumor, pare che il regista abbia già messo la sua firma per realizzare Black Panther 3, ma c'è dell'altro...

I Marvel Studios, infatti, starebbero pensando proprio a Coogler per il rilancio degli X-Men all'interno del loro universo cinematografico condiviso.

Secondo il noto scooper MyTimeToShineHello, lo studio vorrebbe che Coogler prendesse le redini del previsto reboot degli X-Men. Questo fa seguito a una precedente indiscrezione secondo cui si stava cercando un concept per il progetto, e a quanto pare anche Barry Jenkins, regista del prossimo Mufasa: Il Re Leone, potrebbe essere nel mirino della Marvel.

Il futuro del Wakanda

Black Panther: Wakanda Forever è stato il giusto tributo a T'Challa e al compianto Chadwick Boseman, oltre a stabilire Shuri come nuova Black Panther del MCU e a introdurre un'intera civiltà acquatica. La scena post-credit ha visto anche il debutto del figlio di T'Challa, che quasi certamente un giorno assumerà il ruolo di re e protettore del Wakanda.

Quindi, si può dire che il film ha aperto varie strade che potrebbero essere percorse in futuri sequel. Nel corso di un'intervista rilasciata al New York Times nel 2022, Coogler aveva ammesso che sarebbe stato felice di rimanere nel franchise "finché la gente mi vorrà".

"Mi sento benedetto per aver avuto l'opportunità di lavorare a questi film. Quando mi hanno chiesto di fare il primo, è stato come salire su un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno di essere riuscito a salirci sopra e a conoscere queste persone, questi attori e a incontrare Chadwick durante gli ultimi anni della sua vita. Lo farò fino a quando la gente mi vorrà".