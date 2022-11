Black Panther: Wakanda Forever, il concorso di Pasta Garofalo collegato al cinecomic Marvel

Al via il nuovo contest Pasta Garofalo per l'uscita del film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, nelle sale cinematografiche italiane da oggi 9 novembre 2022.

Pasta Garofalo presenta il nuovo e appassionante concorso dedicato all'atteso film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, nelle sale cinematografiche italiane da oggi 9 novembre 2022.

L'originale e avvincente concorso a premi, dopo il successo dei contest realizzati in occasione dell'uscita dei film Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder, conferma l'energia e l'autenticità di "The Cooking Universe", la brand-partnership tra Pasta Garofalo e Marvel Studios che coinvolge fan e food lovers di tutto il mondo, con entusiasmanti iniziative.

In occasione dell'uscita di Black Panther: Wakanda Forever, infatti, Pasta Garofalo avvia un nuovo e straordinario progetto che rivela i valori e la magia del food mixati a quelli del grande schermo e che, in perfetta sintonia con la partnership, invita gli utenti a immergersi nel futuro con Pasta Garofalo e a realizzare con i suoi formati, dai più tradizionali ai più creativi, la propria ricetta del futuro.

Valido dal 5 novembre al 4 dicembre 2022, il nuovo contest invita fan e food lovers a cimentarsi e sbizzarrirsi con fantasia e creatività per provare a vincere uno dei tanti premi in palio e un'esperienza al Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris per vivere un'esperienza indimenticabile. Il contest Pasta Garofalo prevede due formule:

• Instant Win: formula che invita gli utenti a collegarsi al sito web dedicato www.thecookinguniverse.com e a rispondere a tre domande relative al film per provare a essere uno dei 10 vincitori giornalieri di premi infinitamente buoni.

• Instagram Contest: modalità che richiede di caricare, tramite Instagram Story, la foto di un piatto preparato con Pasta Garofalo che rappresenti una ricetta del futuro. La foto del piatto dovrà essere postata sul profilo Instagram dell'utente e riportare #thecookinguniverse @pastagarofaloit @partecipoeautorizzo.

La campagna creativa firmata Garofalo è stata ideata e realizzata dalla content company QMI.

Ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, in uscita oggi nei cinema italiani. Per il sequel, Marvel ha deciso di non scegliere un altro attore per sostituire Boseman, ma ha incorporato la morte di T'Challa nella storia. Il sequel è infatti ambientato dopo la morte di Re T'Challa, con il regno di Wakanda che tenta di andare avanti senza il suo sovrano.